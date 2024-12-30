Критическое перепутье для всего мира: "живой Нострадамус" сделал предсказание на 2025 год

Атос Саломе из Бразилии предупреждает, что "человечество может потерять контроль над технологиями". Однако он надеется, что люди узнают новое об НЛО.

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Экстрасенс Атос Саломе, успешно предсказавший множество мировых событий в 2024 году, теперь рассказал, что нас ждет в 2025 году. 28-летнего провидца часто называют "Живым Нострадамусом" и его слава возросла после того, как он предсказал пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы и глобальный сбой в работе Microsoft. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь экстрасенс предупреждает, что 2025 год станет годом, когда "человечество может потерять контроль над технологиями".

Атос Саломе заявил, что наступающий год станет годом радикальных инноваций, но также и беспрецедентных вызовов. По его словам, с развитием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и достижений в области медицины мир может оказаться на грани революционного прогресса — или неминуемой катастрофы.

Саломе говорит, что 2025 год станет поворотным моментом. С одной стороны, научный потенциал может предоставить людям эффективные инструменты для решения многочисленных проблем, с другой стороны, мы увидим перспективу использования технологий "бездумно".

Развитие роботохеники шагнуло далеко вперед

"Похоже, мир сейчас находится на самом критическом перепутье за ​​всю историю", — сообщил он.

Саломе предсказывает, что 2025 год станет годом, когда искусственный интеллект достигнет невообразимых высот.

"Продвинутые системы смогут работать в нескольких областях одновременно, имитируя человеческое мышление. ИИ сможет проектировать здания, планировать рекламные кампании и диагностировать заболевания за считанные секунды. Но поскольку мы передаем так много власти машинам, возникает вопрос: что произойдет, если мы потеряем контроль?" — сообщил он.

Саломе также предупредил, что правительства, банки и учреждения могут столкнуться с беспрецедентным киберкризисом. Также он переживает, что когда человеческий мозг сможет напрямую подключаться к искусственному интеллекту, то это несет в себе риски: ментальное вторжение и манипулирование мыслями.

Концепт имплантируемых чипов Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

"Имплантируемые чипы становятся все более популярными. Эти устройства будут следить за здоровьем, подключать пользователей к Интернету и потенциально позволят отслеживать их в режиме реального времени. Для многих это звучит как освобождение; для других это предвестник мира, где за нами постоянно следят", — сообщил Саломе.

По его мнению, опасность есть и в переходе на цифровые валюты.

"Транзакции будут быстрыми, но полностью отслеживаемыми, что вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности. Правительства будут иметь абсолютный контроль над цифровыми деньгами, смогут замораживать счета или отслеживать каждую покупку", — сообщил Саломе.

Саломе предупреждает об увеличении числа кибератак, способных парализовать электросети, больницы и банковские системы.

Кибератаки Атос считает одной из главных опасностей для человечества Фото: Time

"В условиях поляризации мирового сообщества это оружие может стать главным инструментом конфликта между державами", — отмечает провидец. И по его мнению, зависимость человечества от технологий и ИИ может породить движение против.

Впрочем, есть у него и позитивные прогнозы. Саломе считает, что благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество, наконец, может получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, в то время как правительства, такие как США, могут рассекретить файлы об НЛО. И это может произвести революцию во взглядах человечества на вселенную.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие предсказания Ванги на 2024 год сбылись, а какие нет.