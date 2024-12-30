Критичне роздоріжжя для всього світу: "живий Нострадамус" зробив передбачення на 2025 рік

Атос Саломе з Бразилії попереджає, що "людство може втратити контроль над технологіями". Однак він сподівається, що люди дізнаються нове про НЛО.

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Екстрасенс Атос Саломе, який успішно передбачив безліч світових подій 2024 року, тепер розповів, що на нас чекає 2025 року. 28-річного провидця часто називають "Живим Нострадамусом" і його слава зросла після того, як він передбачив пандемію коронавірусу, смерть королеви Єлизавети і глобальний збій у роботі Microsoft. Про це пише Daily Mail.

Тепер екстрасенс попереджає, що 2025 рік стане роком, коли "людство може втратити контроль над технологіями".

Атос Саломе заявив, що наступний рік стане роком радикальних інновацій, але також і безпрецедентних викликів. За його словами, з розвитком штучного інтелекту, квантових обчислень і досягнень у галузі медицини світ може опинитися на межі революційного прогресу — або неминучої катастрофи.

Саломе каже, що 2025 рік стане поворотним моментом. З одного боку, науковий потенціал може надати людям ефективні інструменти для вирішення численних проблем, з іншого боку, ми побачимо перспективу використання технологій "бездумно".

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"Схоже, світ зараз перебуває на найкритичнішому роздоріжжі за всю історію", — повідомив він.

Саломе пророкує, що 2025 рік стане роком, коли штучний інтелект досягне неймовірних висот.

"Просунуті системи зможуть працювати в кількох галузях одночасно, імітуючи людське мислення. ШІ зможе проєктувати будівлі, планувати рекламні кампанії та діагностувати захворювання за лічені секунди. Але оскільки ми передаємо так багато влади машинам, виникає питання: що станеться, якщо ми втратимо контроль?" — повідомив він.

Саломе також попередив, що уряди, банки та установи можуть зіткнутися з безпрецедентною кіберкризою. Також він переживає, що коли людський мозок зможе напряму підключатися до штучного інтелекту, то це несе в собі ризики: ментальне вторгнення і маніпулювання думками.

Концепт імплантованих чипів Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

"Імплантовані чіпи стають дедалі популярнішими. Ці пристрої стежитимуть за здоров'ям, під'єднуватимуть користувачів до Інтернету і потенційно дадуть змогу відстежувати їх у режимі реального часу. Для багатьох це звучить як звільнення; для інших це провісник світу, де за нами постійно стежать", — повідомив Саломе.

На його думку, небезпека є і в переході на цифрові валюти.

"Транзакції будуть швидкими, але повністю відстежуваними, що викликає серйозні побоювання з приводу конфіденційності. Уряди матимуть абсолютний контроль над цифровими грошима, зможуть заморожувати рахунки або відстежувати кожну покупку", — повідомив Саломе.

Саломе попереджає про збільшення кількості кібератак, здатних паралізувати електромережі, лікарні та банківські системи.

Кібератаки Атос вважає однією з головних небезпек для людства Фото: trump1

"В умовах поляризації світової спільноти ця зброя може стати головним інструментом конфлікту між державами", — зазначає провидець. І на його думку, залежність людства від технологій та ШІ може породити рух проти.

Утім, є в нього і позитивні прогнози. Саломе вважає, що завдяки телескопу Джеймса Вебба людство, нарешті, може отримати відповідь на питання про існування інопланетного життя, тоді як уряди, такі як США, можуть розсекретити файли про НЛО. І це може зробити революцію в поглядах людства на всесвіт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які передбачення Ванги на 2024 рік збулися, а які ні.