Кризи, катастрофи та біологічна зброя: які передбачення Ванги на 2024 рік збулися

На 2025 рік провидиця передбачила руйнівну війну в Європі та можливі контакти з позаземним життям.

Related video

У міру наближення кінця 2024 року багато хто переосмислює дивні й моторошні передбачення Баби Ванги, сліпої провісниці з Болгарії, яка померла 1996-го. І дещо з того, що вона передбачала, — збулося. Про це пише Daily Mail.

Народжена 1911 року під ім'ям Вангелія Пандева Гуштерова, баба Ванга втратила зір під час урагану в 12 років. Вона прославилася під час Другої світової війни, коли про неї пішла слава, як про дівчину, яка може бачити майбутнє.

Вона стверджувала, що відтоді її бачення майбутнього тільки посилилося — аж до її смерті 1996 року.

Протягом усього свого життя вона зробила низку передбачень, які відтоді стали моторошно точними, включно з передбаченнями таких важливих подій, як теракти 11 вересня та смерть принцеси Діани .

Ванга зробила низку тривожних прогнозів і на 2024 рік: від кліматичних криз до економічних потрясінь.

Зараз, коли рік добігає кінця, деякі з її прогнозів на 2024 рік, схоже, дивовижним способом справдилися, тоді як інші все ще залишаються невиконаними.

Світова економічна криза

На 2024 рік Баба Ванга передбачила всесвітню економічну кризу, яка призведе до зростання напруженості в усьому світі.

Фото: Getty Images

Хоча економіка Великої Британії цього року зросла, мільйони людей, як і раніше, покладаються на продовольчі банки та борються з інфляцією.

Скорочення робочих місць і фінансова невизначеність ускладнюють ситуацію в усьому світі, тому можна з упевненістю сказати, що її прогноз виявився не таким вже й далеким від істини.

Кліматична криза

Ще одним великим передбаченням Баби була екологічна криза, і 2024 рік безумовно "впорався" з цим завданням.

Повінь у Валенсії

Екстремальні погодні явища обрушилися на весь світ, включно з безпрецедентними повенями у Валенсії (Іспанія) і руйнівними штормами в Європі та Америці.

У червні ураган "Берил" став найбільш раннім штормом 5-ї категорії, спричинивши руйнування в країнах Карибського басейну і Техасі. А Мексика зіткнулася зі згубною спекою.

Схоже, клімат перебуває в стані повної кризи, як і передбачала Баба Ванга.

Великі медичні прориви

Ванга також передбачала великі медичні досягнення в лікуванні раку і хвороби Альцгеймера — і цього року світ побачив реальний прогрес.

Лікарі представили нові діагностичні тести, здатні виявляти рак у дітей віком до 18 років, і були досягнуті великі прориви в лікуванні раку шийки матки.

У царині хвороби Альцгеймера клінічні випробування показали багатообіцяльні результати, у Великій Британії були схвалені методи лікування, що змінюють перебіг хвороби. Леканемаб — перший препарат, який, як було виявлено, здатний зупинити розвиток цього захворювання, сповільнюючи зниження когнітивних функцій на 27 відсотків і даючи нову надію людям, які страждають від цієї недуги.

Які з передбачень Ванги на 2024 рік не збулися

Проте, оскільки передбачення баби Ванги доволі розпливчасті, деякі з них, звісно, не справдилися. Одним з її передбачень на 2024 рік було "застосування біологічної зброї могутньою країною".

Хоча глобальна напруженість висока, особливо у зв'язку з тривалим вторгненням Росії в Україну, на щастя, цього не сталося — принаймні наразі.

Дивлячись на 2025 рік, що наближається, прогнози Баби Ванги одночасно інтригують і лякають.

Вона передбачила руйнівну війну в Європі між двома країнами — тривожний прогноз, який, як побоюється багато хто, може стати реальністю на тлі тривалого конфлікту в Україні. Вона також передбачила, що телепатія нарешті стане реальністю, і ця ідея захопила як учених, так і футурологів.

Війна в Україні Фото: Getty Images

Але, мабуть, найбільш цікавою була заява Баби про те, що людство вступить у контакт із позаземним життям під час великого спортивного заходу.

Нагадаємо, останнім часом НЛО зачастили в США. Загадкові непізнані об'єкти бачили в багатьох містах.