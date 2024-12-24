Кризисы, катастрофы и биологическое оружие: какие предсказания Ванги на 2024 год сбылись

На 2025 год провидица предсказала разрушительную войну в Европе и возможные контакты с внеземной жизнью.

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По мере приближения конца 2024 года многие переосмысливают странные и жуткие предсказания Бабы Ванги, слепой предсказательницы из Болгарии, которая умерла в 1996 году. И кое-что из того, что она предвидела, сбылось. Об этом пишет Daily Mail.

Родившаяся в 1911 году под именем Вангелия Пандева Гуштерова, баба Ванга потеряла зрение во время урагана в 12 лет. Она прославилась во время Второй мировой войны, когда о ней пошла слава, как о девушке, которая может видеть будущее.

Она утверждала, что с тех пор ее видение будущего только усилилось — вплоть до ее смерти в 1996 году.

На протяжении всей своей жизни она сделала ряд предсказаний, которые с тех пор стали пугающе точными, включая предсказания таких важных событий, как теракты 11 сентября и смерть принцессы Дианы .

Ванга сделала ряд тревожных прогнозов и на 2024 год: от климатических кризисов до экономических потрясений.

Сейчас, когда год подходит к концу, некоторые из ее предсказаний на 2024 год, похоже, удивительным образом сбылись, в то время как другие все еще остаются неисполненными.

Мировой экономический кризис

На 2024 год Баба Ванга предсказала всемирный экономический кризис, который приведет к росту напряженности во всем мире.

Фото: Getty Images

Хотя экономика Великобритании в этом году выросла, миллионы людей по-прежнему полагаются на продовольственные банки и борются с инфляцией.

Сокращение рабочих мест и финансовая неопределенность усложняют ситуацию во всем мире, поэтому можно с уверенностью сказать, что ее прогноз оказался не так уж далек от истины.

Климатический кризис

Еще одним большим предсказанием Бабы был экологический кризис, и 2024 год определенно "справился" с этой задачей.

Наводнение в Валенсии

Экстремальные погодные явления обрушились на весь мир, включая беспрецедентные наводнения в Валенсии (Испания) и разрушительные штормы в Европе и Америке.

В июне ураган "Берил" стал самым ранним штормом 5-й категории, вызвав разрушения в странах Карибского бассейна и Техасе. А Мексика столкнулась с губительной жарой.

Похоже, климат находится в состоянии полного кризиса, как и предсказывала Баба Ванга.

Большие медицинские прорывы

Ванга также предвидела крупные медицинские достижения в лечении рака и болезни Альцгеймера — и в этом году мир увидел реальный прогресс.

Врачи представили новые диагностические тесты, способные выявлять рак у детей младше 18 лет, и были достигнуты большие прорывы в лечении рака шейки матки.

В области болезни Альцгеймера клинические испытания показали многообещающие результаты, и в Великобритании были одобрены методы лечения, изменяющие течение болезни. Леканемаб — первый препарат, который, как было обнаружено, способен остановить развитие этого заболевания, замедляя снижение когнитивных функций на 27 процентов и давая новую надежду людям, страдающим от этого заболевания.

Какие из предсказаний Ванги на 2024 год не сбылись

Но так как предсказания бабы Ванги довольно расплывчаты, некоторые предсказания конечно не сбылись. Одним из ее предсказаний на 2024 год было "применение биологического оружия могущественной страной".

Хотя глобальная напряженность высока, особенно в связи с продолжающимся вторжением России в Украину, к счастью, этого не произошло — по крайней мере, на данный момент.

Глядя на приближающийся 2025 год, прогнозы Бабы Ванги на предстоящий год одновременно интригуют и пугают.

Она предсказала разрушительную войну в Европе между двумя странами — тревожный прогноз, который, как опасаются многие, может стать реальностью на фоне продолжающегося конфликта в Украине. Она также предсказала, что телепатия наконец станет реальностью, и эта идея увлекла как ученых, так и футурологов.

Война в Украине Фото: Getty Images

Но, пожалуй, самым интригующим было заявление Бабы о том, что человечество вступит в контакт с внеземной жизнью во время крупного спортивного мероприятия.

Напомним, в последнее время НЛО зачастили в США. Загадочные неопознанные объекты видели во многих городах.