Еда из отходов: в Китае устроили "облаву" на закусочную из-за "слюнного масла"

Владелец закусочной уверяет, что "старое" масло использовалось для того, чтобы придать более яркий и острый вкус свежим блюдам. Однако полицию его оправдания не впечатлили.

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Управление по регулированию рынка Наньчуна в юго-западной провинции Китая Сычуань арестовало закусочную, которая специализировалась на тушеном мясе. Причиной стало то, что сотрудники заведения использовали "старое" масло чили, извлеченное из остатков острых супов, смешивая его со свежим, пишет South China Morning Post. Продукт окрестили "слюнным маслом". Традиционная практика приготовления "слюнного масла" требует, чтобы оставшаяся основа для супа была нагрета и отфильтрована, а затем снова нагрета до температуры более 115 градусов по Цельсию.

О махинациях закусочной властям сообщил один из ее посетителей.

Когда проверка нагрянула в заведение общепита, что обнаружила и изъяла на кухне 11,54 кг переработанного говяжьего жира, главного ингредиента сычуаньского и чунцинского острого тушеного мяса. Комиссия также осмотрели четыре кастрюли готовых супов, где содержался говяжий жир, который отличался от упакованного говяжьего жира, купленного у законных компаний.

По словам владельца закусочой по фамилии Чэнь, с сентября они извлекали масло чили из остатков суповой основы посетителей и смешивали его с новым маслом, чтобы "улучшить вкус супа" и "исправить его унылый бизнес". Администрация конфисковала все переработанное масло и передала дело в местное полицейское управление для дальнейшего расследования.

Закон о безопасности пищевых продуктов Китая, который впервые вступил в силу в 2009 году, запрещает повторное использование оставшихся пищевых ингредиентов. Его появлению передовало расследование репортеров, обнаруживших, что некоторые незаконные "бизнесмены" собирали оставшееся масло в мусорных баков ресторанов и продавали его обратно под видом свежего. В СМИ этот продукт окрестили "маслом из сточных вод".

Этот термин также широко стал известен на Тайване после того, как в 1985 году был раскрыт первый задокументированный случай, когда компания производила растительное масло с использованием отходов, полученных от свиноводов.

Опытные гурманы в Китае говорят, что использование так называемого слюнного масла в блюдах хот-пот – это "секрет полишинеля" Фото: Weibo

Согласно Уголовному кодексу Китая, люди, которые подмешивают вредное сырье в еду для продажи, подлежат штрафу и тюремному заключению сроком до пяти лет.

Администрация по регулированию рынка Наньчуна также недавно арестовала еще один ресторан, где подают хот-пот, который с октября 2023 года использовал "слюнное масло" в основе своего супа. Однако в социальных сетях на материке некоторые люди из Сычуани и Чунцина, двух юго-западных китайских провинций, известных острым хот-потом, заявили, что это традиционная практика для ресторанов, где подают хот-пот, смешивать старое и новое масло, и это действительно придавало остроту вкусу.

"Это общеизвестный секрет для местных посетителей, но мы все равно ходим в рестораны, где подают хот-пот, потому что острый суп без старого масла невкусный", "Причина, по которой упакованная основа для супа хотпот не такая вкусная, как в ресторанах, — это переработанное масло", — говорят посетители.

Ранее Фокус писал, что женщина бросила в блюдо таракана, чтобы не платить в ресторане.