Їжа з відходів: у Китаї влаштували "облаву" на закусочну через "слинну олію"

Власник закусочної запевняє, що "стару" олію використовували для того, щоб надати яскравішого та гострішого смаку свіжим стравам. Однак поліцію його виправдання не вразили.

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Управління з регулювання ринку Наньчуна в південно-західній провінції Китаю Сичуань заарештувало закусочну, яка спеціалізувалася на тушкованому м'ясі. Причиною стало те, що співробітники закладу використовували "стару" олію чилі із залишків гострих супів, змішуючи її зі свіжою, пише South China Morning Post. Продукт охрестили "слинною олією". Традиційна практика приготування "слинної олії" вимагає, щоб основа для супу, що залишилася, була нагріта і відфільтрована, а потім знову нагріта до температури понад 115 градусів за Цельсієм.

Про махінації закусочної владі повідомив один з її відвідувачів.

Коли перевірка з'явилася у закладі, то виявила та вилучила на кухні 11,54 кг переробленого яловичого жиру, головного інгредієнта сичуанського та чунцинського гострого тушкованого м'яса. Комісія також оглянула чотири каструлі готових супів, де містився яловичий жир, що відрізнявся від упакованого яловичого жиру, купленого в законних компаній.

За словами власника закусочної на прізвище Чень, з вересня вони діставали олію чилі із залишків супової основи відвідувачів і змішували її з новою олією, щоб "поліпшити смак супу" і "виправити його такий собі бізнес". Адміністрація конфіскувала всю перероблену олію і передала справу в місцеве поліцейське управління для подальшого розслідування.

Закон про безпеку харчових продуктів Китаю, що вперше набув чинності 2009 року, забороняє повторне використання харчових інгредієнтів. Його появі передувало розслідування репортерів, які виявили, що деякі незаконні "бізнесмени" збирали олію, яка залишилася в сміттєвих баках ресторанів, і продавали її назад під виглядом свіжої. У ЗМІ цей продукт охрестили "олією зі стічних вод".

Цей термін також широко став відомим на Тайвані після того, як 1985 року було розкрито перший задокументований випадок, коли компанія виробляла рослинну олію з використанням відходів, отриманих від свинарів.

Досвідчені гурмани в Китаї кажуть, що використання так званої слинної олії у стравах хот-пот — це "секрет полішинеля" Фото: Weibo

Згідно з Кримінальним кодексом Китаю, люди, які підмішують шкідливу сировину в їжу для продажу, підлягають штрафу і тюремному ув'язненню терміном до п'яти років.

Адміністрація з регулювання ринку Наньчуна також нещодавно заарештувала ще один ресторан, де подають хот-пот, який з жовтня 2023 року використовував "слинну олію" в основі свого супу. Однак у соціальних мережах на материку деякі люди із Сичуані та Чунціна, двох південно-західних китайських провінцій, відомих гострим хот-потом, заявили, що це традиційна практика для ресторанів, де подають хот-пот, змішувати стару й нову олію, і це справді надавало гостроти смаку.

"Це загальновідомий секрет для місцевих відвідувачів, але ми все одно ходимо до ресторанів, де подають хот-пот, тому що гострий суп без старої олії несмачний", "Причина, через яку запакована основа для супу хот-пот не така смачна, як у ресторанах, – це перероблена олія", – кажуть відвідувачі.

Раніше Фокус писав, що жінка кинула в блюдо таргана, щоб не платити в ресторані.