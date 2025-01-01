Невеста нашла на секонд-хенде невероятное "сокровище" всего за $8 (фото)

Кьяра Галло призналась, что обожает такие находки, ведь в магазинах подержанных вещей никогда не знаешь, какие сюрпризы тебя ждут.

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Невеста Кьяра Галло поразила пользователей социальных сетей невероятной находкой в одном из "секондов" городка Нэшвилл (Теннесси, США). Женщина случайно наткнулась на белое платье от бренда Banjul, полностью расшитое бисером. Обычно это платье стоит от 130 до 300 долларов, но в магазине подержанных вещей ценник был в разы ниже — всего $7,99.

Галло планирует надеть этот роскошный наряд на свою свадьбу, запланированную на октябрь 2025 года.

"Моя первая реакция — искреннее восхищение. Не могла поверить, что такая красивая вещь просто лежала там и ждала меня. В ней сочетается элегантность и индивидуальность, что просто идеально для праздника. Сразу представила, как надеваю его на церемонию и танцую", — рассказывает невеста в интервью Newsweek.

Платье на свадьбу

По словам женщины, в целом платье "сидит" идеально, но все же требует некоторых косметических корректировок, поэтому она планирует немного его перешить к большому дню.

"Платье идеально сидит на нижней половине, но на груди не очень. Корсет немного тесный, но с несколькими корректировками и хорошим пошивом мы сделаем так, чтобы все работало. Обожаю такие находки, вы никогда не знаете, какие сюрпризы вас ждут", — добавляет американка.

Невеста Кьяра Галло нашла на секонде свадебное платье Фото: TikTok

Кьяра поделилась соответствующим видео в социальных сетях (TikTok, Instagram и YouTube), после чего оно стало вирусным и всего за несколько дней собрало более 4,3 миллиона просмотров и 421 тысячу лайков.

Новый тренд

"Особый день в жизни не обязательно должен обойтись дорого, поэтому не позволяйте ограниченному бюджету сдерживать вас от создания чего-то прекрасного. Будьте креативны, мыслите нестандартно и обязательно загляните в местные секонд-хенды. Бережливость — интересный способ сделать свадьбу уникальной", — убеждена Галло.

Зрители в разделе комментариев начали активно делиться своими мыслями.

"Ого, само ожерелье стоит больше, чем все платье!";

"Никогда не недооценивайте комиссионные магазины! Там есть отличные предложения! Счастливой свадьбы!";

"Моя челюсть упала на пол".

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.