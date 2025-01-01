Наречена знайшла на секонд-хенді неймовірний "скарб" всього за $8 (фото)

К'яра Галло зізналась, що обожнює такі знахідки, адже у магазинах вживаних речей ніколи не знаєш, які сюрпризи на тебе чекають.

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Наречена К'яра Галло вразила користувачів соціальних мереж неймовірною знахідкою в одному з "секондів" містечка Нешвілл (Теннессі, США). Жінка випадково натрапила на білу сукню від бренду Banjul, повністю розшиту бісером. Зазвичай це плаття коштує від 130 до 300 доларів, але у магазині вживаних речей цінник був в рази нижчим — всього $7,99.

Галло планує вдягнути це розкішне вбрання на своє весілля, заплановане на жовтень 2025 року.

"Моя перша реакція — щире захоплення. Не могла повірити, що така гарна річ просто лежала там і чекала на мене. У ній поєднується елегантність та індивідуальність, що просто ідеально для свята. Одразу уявила, як одягаю її на церемонію й танцюю", — розповідає наречена в інтерв’ю Newsweek.

Сукня на весілля

За словами жінки, загалом сукня "сидить" ідеально, але все ж потребує деяких косметичних коригувань, тож вона планує трохи її перешити до великого дня.

"Сукня ідеально сидить на нижній половині, але на грудях не дуже. Корсет трохи тісний, але з кількома коригуваннями та гарним пошиттям ми зробимо так, щоб усе працювало. Обожнюю такі знахідки, ви ніколи не знаєте, які сюрпризи на вас чекають", — додає американка.

Наречена К'яра Галло знайшла на секонді весільну сукню Фото: TikTok

К'яра поділилася відповідним відео у соціальних мережах (TikTok, Instagram та YouTube), після чого воно стало вірусним й всього за кілька днів зібрало понад 4,3 мільйона переглядів і 421 тисячу вподобайок.

Новий тренд

"Особливий день у житті не обов'язково має обійтися дорого, тому не дозволяйте обмеженому бюджету стримувати вас від створення чогось прекрасного. Будьте креативні, мисліть нестандартно й обов'язково зазирніть до місцевих секонд-хендів. Ощадливість — цікавий спосіб зробити весілля унікальним", — переконана Галло.

Глядачі у розділі коментарів почали активно ділитися своїми думками.

"Ого, саме намисто коштує більше, ніж вся сукня!";

"Ніколи не недооцінюйте комісійних магазинів! Там є чудові пропозиції! Щасливого весілля!";

"Моя щелепа впала на підлогу".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.