Новый год 2025 уже встречают в некоторых странах мира: кто стал первым (фото, видео)

В крупнейшем новозеландском городе Окленд тысячи людей вышли на новогодние гуляния. Другие поднялись на вулканические холмы, чтобы увидеть фейерверк, запущенный с вершины небоскреба Sky Tower.

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Новый год на планете длится 26 часов. Первыми его встретили жители Острова Рождества — он расположен в Республике Кирибати. Там празднование начинается 31 декабря в 12:00 по киевскому времени (часовой пояс UTC+14). Позже эстафета перешла к островам Тонга и Самоа, а также Новой Зеландии и Австралии.

Интересно, что в Республике Кирибати есть три часовых пояса, именно поэтому местные жители (всего 5 тысяч) будут отмечать Новый год на 1 или на 2 часа позже, в зависимости от региона. Разница во времени между Украиной и этим государством — 12 часов.

В крупнейшем новозеландском городе Окленд тысячи людей вышли на новогодние гуляния. Другие поднялись на вулканические холмы, чтобы увидеть фейерверк, запущенный с вершины небоскреба Sky Tower. А вот в гавани Сиднея (Австралия) соберутся более 1 млн человек — ведущим церемонии станет знаменитый певец Робби Уильямс.

Еще через два часа Новый год наступает в Японии. Там во вторник, 31 декабря, прошел мощный снегопад, отменены десятки авиарейсов. Именно поэтому многие не смогли вернуться домой, чтобы встретить праздник с близкими.

Между тем последними в списке значатся необитаемые острова Бейкер и Хоуленд, которые подпадают под часовой пояс UTC-12. Перед ними — Американское Самоа, которое живет во временном поясе UTC-11.

Новый год в разных странах мира

Остров Рождества (Киритимати) — UTC+14;

Самоа, Тонга, часть Кирибати — UTC+13;

Новая Зеландия (включая острова Чатем) — UTC+12:45;

Фиджи, Маршалловы острова — UTC+12;

Восточная Австралия (Сидней, Мельбурн) — UTC+11;

Япония, Корея, часть России (Владивосток) — UTC+9;

Китай, Сингапур, Филиппины — UTC+8;

Таиланд, Вьетнам, Камбоджа — UTC+7;

Бангладеш — UTC+6;

Индия, Шри-Ланка — UTC+5:30;

Пакистан — UTC+5;

Россия (Москва), Турция, Саудовская Аравия — UTC+3;

Украина, Эстония, Латвия, Финляндия, Молдова, Румыния, Греция, Болгария, Египет — UTC+2;

Польша, Центральная Европа — UTC+1;

Великобритания, Португалия — UTC+0;

Бразилия, Аргентина — UTC-3;

Восточная Канада (Ньюфаундленд) — UTC-3:30;

США (Нью-Йорк), Центральная Канада — UTC-5;

Запад США (Калифорния) — UTC-8;

Гавайи — UTC-10;

Американское Самоа — UTC-11;

Бейкер и Хауленд (США) — UTC-12.

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, назвали свою елку "новой Пизанской башней". 30-футовое (примерно 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону.