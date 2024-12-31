Новый год 2025 уже встречают в некоторых странах мира: кто стал первым (фото, видео)
В крупнейшем новозеландском городе Окленд тысячи людей вышли на новогодние гуляния. Другие поднялись на вулканические холмы, чтобы увидеть фейерверк, запущенный с вершины небоскреба Sky Tower.
Новый год на планете длится 26 часов. Первыми его встретили жители Острова Рождества — он расположен в Республике Кирибати. Там празднование начинается 31 декабря в 12:00 по киевскому времени (часовой пояс UTC+14). Позже эстафета перешла к островам Тонга и Самоа, а также Новой Зеландии и Австралии.
Интересно, что в Республике Кирибати есть три часовых пояса, именно поэтому местные жители (всего 5 тысяч) будут отмечать Новый год на 1 или на 2 часа позже, в зависимости от региона. Разница во времени между Украиной и этим государством — 12 часов.
В крупнейшем новозеландском городе Окленд тысячи людей вышли на новогодние гуляния. Другие поднялись на вулканические холмы, чтобы увидеть фейерверк, запущенный с вершины небоскреба Sky Tower. А вот в гавани Сиднея (Австралия) соберутся более 1 млн человек — ведущим церемонии станет знаменитый певец Робби Уильямс.
Еще через два часа Новый год наступает в Японии. Там во вторник, 31 декабря, прошел мощный снегопад, отменены десятки авиарейсов. Именно поэтому многие не смогли вернуться домой, чтобы встретить праздник с близкими.
Между тем последними в списке значатся необитаемые острова Бейкер и Хоуленд, которые подпадают под часовой пояс UTC-12. Перед ними — Американское Самоа, которое живет во временном поясе UTC-11.
Новый год в разных странах мира
- Остров Рождества (Киритимати) — UTC+14;
- Самоа, Тонга, часть Кирибати — UTC+13;
- Новая Зеландия (включая острова Чатем) — UTC+12:45;
- Фиджи, Маршалловы острова — UTC+12;
- Восточная Австралия (Сидней, Мельбурн) — UTC+11;
- Япония, Корея, часть России (Владивосток) — UTC+9;
- Китай, Сингапур, Филиппины — UTC+8;
- Таиланд, Вьетнам, Камбоджа — UTC+7;
- Бангладеш — UTC+6;
- Индия, Шри-Ланка — UTC+5:30;
- Пакистан — UTC+5;
- Россия (Москва), Турция, Саудовская Аравия — UTC+3;
- Украина, Эстония, Латвия, Финляндия, Молдова, Румыния, Греция, Болгария, Египет — UTC+2;
- Польша, Центральная Европа — UTC+1;
- Великобритания, Португалия — UTC+0;
- Бразилия, Аргентина — UTC-3;
- Восточная Канада (Ньюфаундленд) — UTC-3:30;
- США (Нью-Йорк), Центральная Канада — UTC-5;
- Запад США (Калифорния) — UTC-8;
- Гавайи — UTC-10;
- Американское Самоа — UTC-11;
- Бейкер и Хауленд (США) — UTC-12.
Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.
Кроме того, жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, назвали свою елку "новой Пизанской башней". 30-футовое (примерно 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону.