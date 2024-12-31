Новий рік 2025 вже зустрічають у деяких країнах світу: хто став першим (фото, відео)

У найбільшому новозеландському місті Окленд тисячі людей вийшли на новорічні гуляння. Інші піднялися на вулканічні пагорби, щоб побачити феєрверк, запущений з вершини хмарочоса Sky Tower.

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Новий рік на планеті триває 26 годин. Першими його зустріли мешканці Острова Різдва — він розташований у Республіці Кірибаті. Там святкування починається 31 грудня о 12:00 за київським часом (часовий пояс UTC+14). Згодом естафета перейшла до островів Тонга та Самоа, а також Нової Зеландії та Австралії.

Цікаво, що у Республіці Кірибаті є три часових пояси, саме тому місцеві жителі (всього 5 тисяч) відзначатимуть Новий рік на 1 або на 2 години пізніше, залежно від регіону. Різниця в часі між Україною та цією державою — 12 годин.

У найбільшому новозеландському місті Окленд тисячі людей вийшли на новорічні гуляння. Інші піднялися на вулканічні пагорби, щоб побачити феєрверк, запущений з вершини хмарочоса Sky Tower. А от в гавані Сіднея (Австралія) зберуться понад 1 млн осіб — ведучим церемонії стане знаменитий співак Роббі Вільямс.

Ще через дві години Новий рік настає в Японії. Там у вівторок, 31 грудня, пройшов потужний снігопад, скасовано десятки авіарейсів. Саме тому багато хто не зміг повернутися додому, щоб зустріти свято із близькими.

Тим часом останніми в списку значаться незаселені острови Бейкер і Хоуленд, які підпадають під часовий пояс UTC-12. Перед ними — Американське Самоа, яке живе у часовому поясі UTC-11.

Новий рік у різних країнах світу

Острів Різдва (Кіритіматі) — UTC+14;

Самоа, Тонга, частина Кірибаті — UTC+13;

Нова Зеландія (враховуючи острови Чатем) — UTC+12:45;

Фіджі, Маршаллові острови — UTC+12;

Східна Австралія (Сідней, Мельбурн) — UTC+11;

Японія, Корея, частина Росії (Владивосток) — UTC+9;

Китай, Сингапур, Філіппіни — UTC+8;

Таїланд, В'єтнам, Камбоджа — UTC+7;

Бангладеш — UTC+6;

Індія, Шрі-Ланка — UTC+5:30;

Пакистан — UTC+5;

Росія (Москва), Туреччина, Саудівська Аравія — UTC+3;

Україна, Естонія, Латвія, Фінляндія, Молдова, Румунія, Греція, Болгарія, Єгипет — UTC+2;

Польща, Центральна Європа — UTC+1;

Велика Британія, Португалія — UTC+0;

Бразилія, Аргентина — UTC-3;

Східна Канада (Ньюфаундленд) — UTC-3:30;

США (Нью-Йорк), Центральна Канада — UTC-5;

Захід США (Каліфорнія) — UTC-8;

Гаваї — UTC-10;

Американське Самоа — UTC-11;

Бейкер та Хауленд (США) — UTC-12.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, жителі міста Марч, що у британському графстві Кембриджшир, назвали свою ялинку "новою Пізанською вежею". 30-футове (приблизно 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік.