Максим Галкін показав нове фото 75-річної Алли Пугачової

Максим Галкін поділився новим фото Алли Пугачової, де 75-річна співачка виглядає елегантно в білому та чорному образі.

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Російський шоумен Максим Галкін поділився новим фото своєї дружини, співачки Алли Пугачової. Зробив він це вчора, 2 січня, на своїй сторінці в Instagram.

На зображенні 75-річна Пугачова сидить за столиком у закладі, одягнена в білу сорочку, чорний піджак і краватку. Волосся артистки має легку укладку з кучерями. Також на фото можна побачити легкий макіяж. 47-річний Галкін доповнив фото емоджі, що символізує закоханість.

Зауважимо, останнім часом Максим Галкін все частіше почав ділитися родинними фото та фото дружини. Подружжя одружилося 23 грудня 2011 року і виховує двох дітей — двійнят Лізу та Гаррі, яких народила сурогатна мати 18 вересня 2013 року.

Після того як Галкін різко засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він разом з Пугачовою і дітьми залишив Росію та переїхав до Ізраїлю. У вересні 2022 року міністерство юстиції Росії занесло Галкіна до реєстру "іноземних агентів". Наразі шоумен гастролює по Європі та Америці, активно висміюючи Володимира Путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд.

Щодо Пугачової, то у липні 2024 року вона оголосила умови свого повернення на сцену: "Поки десь щось стріляє – птахи мовчать. Я ніяк не можу подолати цей бар'єр", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург розповів, які пластичні операції робила Алла Пугачова.

Крім цього, Фокус писав, що Максим Галкін і Алла Пугачова показали своїх дітей у день їхнього 11-річчя.