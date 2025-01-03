Римські лазні, чарівні садиби та пейзажі: в ООН назвали одне з найгарніших сіл у Європі (фото)

У селі Каштелу-Нову можна насолодитися пам'ятками XIII століття, красою природи та зануритися в традиційну португальську культуру, яку дбайливо зберігають місцеві мешканці.

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У серці Португалії заховане чарівне 800-річне село Каштелу-Нову, визнане Всесвітньою туристичною організацією ООН (UNWTO) найкращим туристичним селом Європи у 2022 році. Воно приваблює безліч туристів багатою історією та захопливими краєвидами, пише Express.

Туристи стікаються до "таємного королівства" Каштелу-Нову на сході країни, аби побачити давні історичні пам'ятки. Зокрема, римські лазні Кінта-ду-Ерведаль. В UNWTO зазначили, що найстаріша згадка про село, яке тоді мало назву Альпреда, датується 1 202 роком нашої ери.

Село Каштелу-Нову в Португалії має 800-річну історію

Мандрівники можуть не лише оглянути стародавні будівлі, а й побачити, як жителі села традиційно топчуть виноград для вина, і помилуватися величними португальськими садибами.

Для любителів активного відпочинку є можливість прогулятися околицями та побачити вітряки, які раніше були невід'ємною частиною сільського життя.

Туристи можуть помилуватися в Каштелу-Нову традиційними португальськими садибами Фото: Flickr / Rui Moura

Від столиці Португалії — Лісабона — до Каштелу-Нову можна дістатися поїздом за три з половиною години, автівкою — на годину швидше.

"Замок на вершині пагорба — це перлина. Коли опиняєшся на вершині, вид на околиці відкривається чудовий навіть у похмурий день", — поділився з журналістами один із туристів.

З вершини пагорба відкрвається мальовничий вид на село Каштелу-Нову Фото: Flickr / Julen Iturbe-Ormaetxe

Жителі Каштелу-Нову пишаються тим, що в селі повністю відсутні викиди вуглецю, зазначають журналісти. Для перевезення туристів з залізничних станцій використовують п'ять електромобілів, тож "заховане португальське королівство" є ідеальним варіантом для екологічних подорожей.

Автори статті зазначають, що в рейтингу кращих туристичних міст 2024 року від UNWTO Португалію представив муніципалітет Санта-Круш-да-Грасіоза на вулканічному острові Грасіоза, що входить до архіпелагу Азорських островів.

Нагадаємо, в Державному агентстві розвитку туризму України 15 листопада повідомляли, що українські села Урич і Ворохта ввійшли до топу найкращих для туризму за версією ООН Туризм (UN Tourism).

У соцмережах 1 січня активно обговорювали ролик, на якому туристка ризикнула життям, сходячи на діючий вулкан в Індонезії.

27 листопада ЗМІ писали що те, що в популярному серед туристів містечку Кава-де-Тіррені в Італії місцева влада заявила про заборону поцілунків і запропонувала встановити за пестощі в історичному центрі міста штраф 500 євро.