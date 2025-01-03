Римские бани, волшебные усадьбы и пейзажи: в ООН назвали одно из самых красивых сел в Европе (фото)

В деревне Каштелу-Нову можно насладиться памятниками XIII века, красотой природы и окунуться в традиционную португальскую культуру, которую бережно хранят местные жители.

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В сердце Португалии спрятано волшебное 800-летнее село Каштелу-Нову, признанное Всемирной туристической организацией ООН (UNWTO) лучшим туристическим селом Европы в 2022 году. Оно привлекает множество туристов богатой историей и захватывающими пейзажами, пишет Express.

Туристы стекаются в "тайное королевство" Каштелу-Нову на востоке страны, чтобы увидеть древние исторические памятники. В частности, римские бани Кинта-ду-Эрведаль. В UNWTO отметили, что старейшее упоминание о селе, которое тогда называлось Альпреда, датируется 1 202 годом нашей эры.

Деревня Каштелу-Нову в Португалии имеет 800-летнюю историю

Путешественники могут не только осмотреть древние здания, но и увидеть, как жители деревни традиционно топчут виноград для вина, и полюбоваться величественными португальскими усадьбами.

Для любителей активного отдыха есть возможность прогуляться по окрестностям и увидеть ветряки, которые раньше были неотъемлемой частью сельской жизни.

Туристы могут полюбоваться в Каштелу-Нову традиционными португальскими усадьбами Фото: Flickr / Rui Moura

От столицы Португалии — Лиссабона — до Каштелу-Нову можно добраться на поезде за три с половиной часа, на машине — на час быстрее.

"Замок на вершине холма — это жемчужина. Когда оказываешься на вершине, вид на окрестности открывается замечательный даже в пасмурный день", — поделился с журналистами один из туристов.

С вершины холма открывается живописный вид на село Каштелу-Нову Фото: Flickr / Julen Iturbe-Ormaetxe

Жители Каштелу-Нову гордятся тем, что в селе полностью отсутствуют выбросы углерода, отмечают журналисты. Для перевозки туристов с железнодорожных станций используют пять электромобилей, поэтому "спрятанное португальское королевство" является идеальным вариантом для экологических путешествий.

Авторы статьи отмечают, что в рейтинге лучших туристических городов 2024 года от UNWTO Португалию представил муниципалитет Санта-Круш-да-Грасиоза на вулканическом острове Грасиоза, входящем в архипелаг Азорских островов.

Напомним, в Государственном агентстве развития туризма Украины 15 ноября сообщали, что украинские села Урич и Ворохта вошли в топ лучших для туризма по версии ООН Туризм (UN Tourism).

В соцсетях 1 января активно обсуждали ролик, на котором туристка рискнула жизнью, спускаясь на действующий вулкан в Индонезии.

27 ноября СМИ писали что то, что в популярном среди туристов городке Кава-де-Тиррени в Италии местные власти заявили о запрете поцелуев и предложили установить за ласки в историческом центре города штраф 500 евро.