"Могло убить мгновенно": туристка рискнула жизнью, восходя на действующий вулкан (видео)

Женщина, восходящая на извергающийся вулкан Дуконо, стала героиней вирусного видео. Ее действия назвали примером безрассудного риска, способного привести к трагическим последствиям.

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В социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на котором туристка карабкается на вулкан Дуконо в Индонезии — одно из самых активных вулканических образований в мире, извергающееся с 1933 года. Об этом пишет Lad Bible.

На видео запечатлено, как женщина, преодолевая страх, завершает рискованное восхождение. Под ее ногами осыпается почва, но она цепляется за край кратера, игнорируя поднимающиеся облака густого пепла. Оглядевшись вокруг, туристка даже успевает продемонстрировать большой палец вверх, давая понять, что с ней все хорошо.

Однако опасность дала о себе знать. Вскоре раздался мощный взрыв, заставивший героиню ролика отшатнуться в ужасе. Видео заканчивается кадрами дыма, вырывающегося из кратера, что только усилило критику в адрес туристки.

Инцидент вызвал волну возмущения пользователей социальных сетей. Многие назвали поступок женщины "глупым" и "безрассудным".

"Этот край может осыпаться при малейшем напряжении… Невероятно безрассудное поведение", "Адреналин — это здорово, но дышать все же важнее", "Вас могло убить мгновенно", — писали они.

Туристка карабкается на вулкан Дуконо в Индонезии Фото: X (Twitter)

Особое внимание общественности привлек тот факт, что восхождение произошло на фоне предупреждений местных властей. Глава Центра вулканологии Индонезии Приатин Хади Виджая ранее заявлял о запрете посещения Дуконо в радиусе 3 километров из-за высокого уровня вулканической активности. Несмотря на это, туристка, как и группа экстремалов, попавших в похожую ситуацию в августе, проигнорировала рекомендации.

Эксперты подчеркивают, что подобные действия могут привести к трагическим последствиям. Один из специалистов отметил, что изменение направления ветра могло бы вызвать смертельный пирокластический поток. В то же время некоторые пользователи выразили мнение, что Индонезии стоит ужесточить контроль над посещением активных вулканов.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила целую деревню по цене одного дома и ищет новых жителей. Маайке Геуртс и Тибор Страуш заплатили за заброшенный населенный пункт 350 тысяч евро и уже работают над тем, чтобы превратить ее в экологически устойчивое и процветающее сообщество.

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