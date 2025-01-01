"Могло вбити миттєво": туристка ризикнула життям, сходячи на діючий вулкан (відео)

Жінка, яка сходить на вулкан Дуконо, що вивергається, стала героїнею вірусного відео. Її дії назвали прикладом безрозсудного ризику, здатного призвести до трагічних наслідків.

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У соціальних мережах активно обговорюють відеоролик, на якому туристка дереться на вулкан Дуконо в Індонезії — одне з найактивніших вулканічних утворень у світі, що вивергається з 1933 року. Про це пише Lad Bible.

На відео зображено, як жінка, долаючи страх, завершує ризиковане сходження. Під її ногами обсипається ґрунт, але вона чіпляється за край кратера, ігноруючи хмари густого попелу, що підіймаються. Озирнувшись навколо, туристка навіть встигає продемонструвати великий палець догори, даючи зрозуміти, що з нею все добре.

Однак небезпека дала про себе знати. Незабаром пролунав потужний вибух, який змусив героїню ролика відсахнутися в жаху. Відео закінчується кадрами диму, що виривається з кратера, що тільки посилило критику на адресу туристки.

Інцидент викликав хвилю обурення користувачів соціальних мереж. Багато хто назвав вчинок жінки "дурним" і "безрозсудним".

"Цей край може обсипатися при найменшій напрузі... Неймовірно нерозважлива поведінка", "Адреналін — це здорово, але дихати все ж важливіше", "Вас могло вбити миттєво", — писали вони.

Туристка дереться на вулкан Дуконо в Індонезії Фото: X (Twitter)

Особливу увагу громадськості привернув той факт, що сходження відбулося на тлі попереджень місцевої влади. Глава Центру вулканології Індонезії Пріатін Хаді Віджая раніше заявляв про заборону відвідування Дуконо в радіусі 3 кілометрів через високий рівень вулканічної активності. Попри це, туристка, як і група екстремалів, які потрапили в схожу ситуацію в серпні, проігнорувала рекомендації.

Експерти наголошують, що такі дії можуть призвести до трагічних наслідків. Один із фахівців зазначив, що зміна напрямку вітру могла б спричинити смертельний пірокластичний потік. Водночас деякі користувачі висловили думку, що Індонезії варто посилити контроль над відвідуванням активних вулканів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.