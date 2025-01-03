Жінка їхала від свекрухи й ділилась враженнями: потім вона глянула на заднє сидіння

Курйозний ролик зібрав понад 11 тисяч коментарів. Глядачі почали активно жартувати та висловити свої думки.

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Мері Трімбл з Вашингтону (США) поверталася додому після візиту до свекрухи, розповідаючи підписникам про пережите, й випадково помітила, що у неї з'явився додатковий пасажир. На півдорозі їй написала повідомлення чоловікова мати з питанням, чи раптом не зустрічала вона лабрадора Фінна.

У відео, яке за один день зібрало понад 8,8 мільйона переглядів у TikTok, авторка зізнається: "Я вирішила перевірити про всяк випадок. Зустрічайте, це — Фінн". Потім вона показує глядачам пса з шерстю шоколадного кольору, який незрозуміло як пробрався в її машину.

"Ми з чоловіком та 2-річною донькою виїжджали з дому свекрухи в суботу ввечері. На вулиці було дуже темно. Оскільки у Фінна коричнева шерсть, ніхто не помітив, як він застрибнув у салон до наших двох золотистих ретриверів, Айли та Арло, а потім сховався в тіні", — розповіла жінка в інтерв'ю Newsweek.

Отримавши повідомлення від свекрухи, Трімбл залізла на заднє сидіння і, звичайно ж, побачила згорнутого калачиком незваного гостя, який спав в ногах.

"Я так сміялася, що почала плакати. Забрали його додому, бо наша дочка не любить довго їхати у машині. Свекруха шукала його по всьому району, перш ніж написати нам", — додає Мері.

Лабрадор заховався у салоні авто Фото: TikTok

Це відео зібрало понад 11 тисяч коментарів. Користувачі TikTok почали активно висловити свої думки.

"Коли хочеться провести ще трохи часу з онукою! Вони точно це запланували";

"Одного разу я віз 6 гончих собак в машині, глянув в дзеркало заднього виду і думаю: "Хто ти такий?". Чийсь пес застрибнув до мене в авто!";

"Він забув сказати, що ще не закінчив гру";

"Аналогічна ситуація сталася зі мною одного разу".

Нагадаємо, раніше 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.