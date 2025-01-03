Женщина ехала от свекрови и делилась впечатлениями: потом она взглянула на заднее сиденье

Курьезный ролик собрал более 11 тысяч комментариев. Зрители начали активно шутить и высказать свои мысли.

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Мэри Тримбл из Вашингтона (США) возвращалась домой после визита к свекрови, рассказывая подписчикам о пережитом, и случайно заметила, что у нее появился дополнительный пассажир. На полпути ей написала сообщение мать мужа с вопросом, не встречала ли она лабрадора Финна.

В видео, которое за один день собрало более 8,8 миллиона просмотров в TikTok, автор признается: "Я решила проверить на всякий случай. Встречайте, это — Финн". Затем она показывает зрителям пса с шерстью шоколадного цвета, который непонятно как пробрался в ее машину.

"Мы с мужем и 2-летней дочкой выезжали из дома свекрови в субботу вечером. На улице было очень темно. Поскольку у Финна коричневая шерсть, никто не заметил, как он запрыгнул в салон к нашим двум золотистым ретриверам, Айле и Арло, а затем спрятался в тени", — рассказала женщина в интервью Newsweek.

Получив сообщение от свекрови, Тримбл залезла на заднее сиденье и, конечно же, увидела свернувшегося калачиком незваного гостя, который спал в ногах.

"Я так смеялась, что начала плакать. Забрали его домой, потому что наша дочь не любит долго ехать в машине. Свекровь искала его по всему району, прежде чем написать нам", — добавляет Мэри.

Лабрадор спрятался в салоне автомобиля Фото: TikTok

Это видео собрало более 11 тысяч комментариев. Пользователи TikTok начали активно высказать свои мысли.

"Когда хочется провести еще немного времени с внучкой! Они точно это запланировали";

"Однажды я вез 6 гончих собак в машине, глянул в зеркало заднего вида и думаю: "Кто ты такой?". Чей-то пес запрыгнул ко мне в авто!";

"Он забыл сказать, что еще не закончил игру";

"Аналогичная ситуация произошла со мной однажды".

Напомним, ранее 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.