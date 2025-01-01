Дело о пропавшей в 1972 году женщине было раскрыто 52 года спустя: ее нашли живой

Полиция просто наконец опубликовала ее фото и оказалось, что Шейла Фокс все это время была жива.

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Британку, пропавшую в 1972 году, наконец-то нашли, хотя полиции потребовалось 52 года, чтобы опубликовать ее фотографию. Шейла Фокс таинственно исчезла из центра города Ковентри, когда ей было всего 16 лет, на фоне подозрений, что она могла состоять в отношениях с мужчиной старше ее. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция Уэст-Мидлендса в то время сообщила, что она жила со своими родителями и сохраняла "непредвзятость" относительно своего местонахождения.

Они долгое время надеялись, что Фокс просто уехала из этого района и никому об этом не рассказала.

Однако на протяжении десятилетий никаких следов не было найдено, и только после того, как на прошлой неделе была подана повторная апелляция, ситуация внезапно изменилась.

Фото Шейлы Фокс, благодаря которому она была найдена Фото: West Midlands Police

Полиции хватило всего одной фотографии, чтобы мисс Фокс наконец-то нашли после стольких лет.

Сегодня официальные лица подтвердили, что Шейла Фокс, которой сейчас 68 лет, нашли и поговорили с ней в другой части Британии.

Представитель полиции Уэст-Мидлендса заявил: "Мы рады объявить о завершении одного из самых продолжительных расследований пропавших без вести людей, проводимых полицией Уэст-Мидлендса".

Понадобилось всего лишь одно фото, найденное следственной полицией, чтобы мисс Фокс наконец-то нашли после стольких лет.

"Недавно мы опубликовали повторный призыв помочь найти Шейлу Фокс, пропавшую без вести в Ковентри в 1972 году. Одна фотография Шейлы, сделанная примерно в момент ее исчезновения, была найдена сотрудниками следствия и опубликована на нашем веб-сайте и в социальных сетях. Через несколько часов после подачи апелляции представители общественности предоставили информацию, которая привела команду к ней", — сообщили в полиции.

Они подтвердили, что Шейла Фокс в безопасности, здорова и проживает в другой части Великобритании, что наконец-то разрешило "одно из самых затянувшихся дел о пропаже человека, которые мы расследовали".

Детектив-сержант Дженна Шоу из группы по расследованию нераскрытых дел добавила: "Мы очень рады найти Шейлу спустя более пяти десятилетий".

Напомним, британская полиция в течение 45 лет пыталась установить личность найденных останков мужчины в долине Глеморган, расположенной в Уэльсе. Однако правоохранители так и не смогли идентифицировать погибшего. История "Глеморганского человека" или как это дело еще называют "Человек в лесу" началась 9 декабря 1979 года. Тогда случайные свидетели нашли скелетированные останки в Реольском лесу, недалеко от городка Ресолвен в южноваллийском графстве Глеморган.