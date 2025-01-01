Справу про зниклу 1972 року жінку було розкрито 52 роки потому: її знайшли живою

Поліція просто нарешті опублікувала її фото і виявилося, що Шейла Фокс увесь цей час була жива.

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Британку, зниклу 1972 року, нарешті знайшли, хоча поліції знадобилося 52 роки, щоб опублікувати її фотографію. Шейла Фокс таємниче зникла з центру міста Ковентрі, коли їй було лише 16 років, на тлі підозр, що вона могла мати стосунки з старшим за неї чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Поліція Вест-Мідлендса на той час повідомила, що вона жила зі своїми батьками і зберігала "неупередженість" щодо свого місцезнаходження.

Вони довгий час сподівалися, що Фокс просто виїхала з цього району і нікому про це не розповіла.

Однак протягом десятиліть жодних слідів не було знайдено, і тільки після того, як минулого тижня було подано повторну апеляцію, ситуація раптово змінилася.

Фото Шейли Фокс, завдяки якому її було знайдено Фото: West Midlands Police

Поліції вистачило лише однієї фотографії, щоб міс Фокс нарешті знайшли після стількох років.

Сьогодні офіційні особи підтвердили, що Шейлу Фокс, якій зараз 68 років, знайшли і поговорили з нею в іншій частині Британії.

Представник поліції Вест-Мідлендса заявив: "Ми раді оголосити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зниклих безвісти людей, що проводяться поліцією Вест-Мідлендса".

Знадобилося всього лише одне фото, знайдене слідчою поліцією, щоб міс Фокс нарешті знайшли після стількох років.

"Нещодавно ми опублікували повторний заклик допомогти знайти Шейлу Фокс, зниклу безвісти в Ковентрі 1972 року. Одну фотографію Шейли, зроблену приблизно в момент її зникнення, знайшли співробітники слідства й опублікували на нашому вебсайті та в соціальних мережах. Через кілька годин після подачі апеляції представники громадськості надали інформацію, яка привела команду до неї", — повідомили в поліції.

Вони підтвердили, що Шейла Фокс у безпеці, здорова і проживає в іншій частині Великої Британії, що нарешті вирішило "одну з найтриваліших справ про зникнення людини, які ми розслідували".

Детектив-сержант Дженна Шоу з групи з розслідування нерозкритих справ додала: "Ми дуже раді знайти Шейлу через понад п'ять десятиліть".

Нагадаємо, британська поліція протягом 45 років намагалася встановити особу знайдених решток чоловіка в долині Глеморган, що розташована в Уельсі. Однак правоохоронці так і не змогли ідентифікувати загиблого. Історія "Глеморганської людини" або як цю справу ще називають "Людина в лісі" почалася 9 грудня 1979 року. Тоді випадкові свідки знайшли скелетовані рештки в Реольському лісі, неподалік містечка Ресолвен у південноваллійському графстві Глеморган.