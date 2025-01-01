Справу про зниклу 1972 року жінку було розкрито 52 роки потому: її знайшли живою
Поліція просто нарешті опублікувала її фото і виявилося, що Шейла Фокс увесь цей час була жива.
Британку, зниклу 1972 року, нарешті знайшли, хоча поліції знадобилося 52 роки, щоб опублікувати її фотографію. Шейла Фокс таємниче зникла з центру міста Ковентрі, коли їй було лише 16 років, на тлі підозр, що вона могла мати стосунки з старшим за неї чоловіком. Про це пише Daily Mail.
Поліція Вест-Мідлендса на той час повідомила, що вона жила зі своїми батьками і зберігала "неупередженість" щодо свого місцезнаходження.
Вони довгий час сподівалися, що Фокс просто виїхала з цього району і нікому про це не розповіла.
Однак протягом десятиліть жодних слідів не було знайдено, і тільки після того, як минулого тижня було подано повторну апеляцію, ситуація раптово змінилася.
Поліції вистачило лише однієї фотографії, щоб міс Фокс нарешті знайшли після стількох років.
Сьогодні офіційні особи підтвердили, що Шейлу Фокс, якій зараз 68 років, знайшли і поговорили з нею в іншій частині Британії.
Представник поліції Вест-Мідлендса заявив: "Ми раді оголосити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зниклих безвісти людей, що проводяться поліцією Вест-Мідлендса".
Знадобилося всього лише одне фото, знайдене слідчою поліцією, щоб міс Фокс нарешті знайшли після стількох років.
"Нещодавно ми опублікували повторний заклик допомогти знайти Шейлу Фокс, зниклу безвісти в Ковентрі 1972 року. Одну фотографію Шейли, зроблену приблизно в момент її зникнення, знайшли співробітники слідства й опублікували на нашому вебсайті та в соціальних мережах. Через кілька годин після подачі апеляції представники громадськості надали інформацію, яка привела команду до неї", — повідомили в поліції.
Вони підтвердили, що Шейла Фокс у безпеці, здорова і проживає в іншій частині Великої Британії, що нарешті вирішило "одну з найтриваліших справ про зникнення людини, які ми розслідували".
Детектив-сержант Дженна Шоу з групи з розслідування нерозкритих справ додала: "Ми дуже раді знайти Шейлу через понад п'ять десятиліть".
Нагадаємо, британська поліція протягом 45 років намагалася встановити особу знайдених решток чоловіка в долині Глеморган, що розташована в Уельсі. Однак правоохоронці так і не змогли ідентифікувати загиблого. Історія "Глеморганської людини" або як цю справу ще називають "Людина в лісі" почалася 9 грудня 1979 року. Тоді випадкові свідки знайшли скелетовані рештки в Реольському лісі, неподалік містечка Ресолвен у південноваллійському графстві Глеморган.