Некому жить: красивый город вблизи моря и гор платит людям 30 тысяч евро за переезд

Эмигранты имеют шанс начать новую жизнь, заручившись финансовой поддержкой, а местная экономика получает крайне необходимый толчок.

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В некоторых итальянских городках, где на протяжении последних десятилетий наблюдается депопуляция, эмигрантам готовы заплатить за переезд, чтобы помочь в адаптации на первом этапе. Таким образом чиновники пытаются стимулировать развитие экономики в отдаленных уголках страны, откуда массово выезжает молодежь в поисках лучшей жизни и высокооплачиваемой работы, пишет издание The Mirror.

"Это беспроигрышный вариант: вы получаете шанс начать новую жизнь, заручившись финансовой поддержкой, а местная экономика получает крайне необходимый толчок", — рассказывает Уэйн Миллс, руководитель операционного отдела компании Seven Seas Worldwide.

Самое привлекательное предложение для новых жителей предлагают городки Презичче и Акварика, расположенные среди живописных холмов вблизи морского побережья. Там очень комфортный климат (температура зимой редко опускается ниже 11°C, а летом превышает 30°C) и хорошая экология, ведь нет крупных заводов и предприятий.

Чиновники пытаются стимулировать развитие экономики в отдаленных уголках страны Фото: Pixels

Только за то, чтобы просто переехать туда всей семьей и приобрести недвижимость, регион выплатит эмигрантам 30 тысяч евро, а также дополнительную тысячу за каждого новорожденного. Для тех, кто хочет реализовать свой предпринимательский дух, итальянский регион Калабрия предоставит 28 тысяч евро на любые новые бизнес-начинания.

Деньги также может получить и каждый, кто желает занять важные рабочие места в регионе. Однако это предложение доступно только для тех, кому не исполнилось 40 лет.

"Эта программа направлена на привлечение молодежи в очаровательные городки, омоложение местного населения и поддержку процветания итальянской сельской местности", — говорит Вейн.

По его словам, такие предложения могут заинтересовать так называемых "цифровых кочевников" — людей, которые удаленно работают на международные компании и не привязаны к своему рабочему месту. Таким образом они могут жить в гармонии с природой вблизи моря, не теряя свой привычный доход.

Напомним, ранее Фокус писал, что за последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии привлекли большой интерес: десятки людей решили скупить недвижимость в обезлюдевших городах страны.

В частности, 49-летняя Рубия Дэниелс приобрела три дома всего за один евро каждый и собирается переехать в эту средиземноморскую страну на пенсии. Программа "дом за один евро" была запущена на Сицилии в 2019 году в рамках инициативы по заселению обособленных районов, где домики нуждаются в реставрации.