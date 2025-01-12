Мастер сделал татуировку, которая оставляет людей с "головной болью": в чем ее секрет (фото)

На татуировке изображено слово "Пустота", но при длительном просмотре оно начинает путать зрение, создавая впечатление движения. Этот уникальный визуальный эффект вызвал массу эмоций у пользователей соцсетей.

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Многие эксперты отмечают, что оптические иллюзии — это не только источник веселья, но и способ улучшить когнитивные способности. Регулярные задачи для ума, такие как головоломки, помогают понять, как мозг и глаза работают вместе, стимулируя аналитическое мышление и способность решать проблемы. Недавно в одном популярном разделе форума Reddit появилось изображение необычной татуировки, которая мгновенно привлекла внимание пользователей.

На фотографии запечатлено изображение на руке, однако с подписью: "Статическая татуировка с эффектом тряски".

На татуировке видно слово "Пустота", но чем дольше на нее смотришь, тем сильнее она сбивает с толку, создавая иллюзию движения. Этот необычный эффект вызвал бурю эмоций среди пользователей.

На татуировке видно слово "Пустота" Фото: Reddit

Публикация, набравшая почти 200 000 лайков и более 5 000 комментариев, вызвала противоречивые чувства у аудитории. Татуировка стала не только предметом восхищения, но и дискуссий. Одни пользователи испытывают уважение к мастерству художника, другие признаются, что смотреть на нее сложно.

"Я люблю и ненавижу это одновременно", "Это блестящий дизайн, но смотреть на него — настоящее испытание. Художник знает свое дело", "Да, интересно, как это выглядит под углом. Сейчас от этого у меня просто головные боли", — пишут люди.

Татуировка вызывает ощущение "тряски" благодаря особой технике мастера. Для создания такого эффекта татуировщик варьирует толщину и глубину линий, что придает рисунку вибрирующий, неустойчивый вид. Это достигается за счет точной работы и умения контролировать "уровень дрожания".

Многие оптические головоломки помогают предотвратить различные заболевания. Предлагаем вам попробовать свои силы в других задачах, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить "особенную" лягушку за 20 секунд?

Ранее Фокус писал, что новая визуальная головоломка с изображениями зебр ставит пользователей соцсетей в тупик. На картинке изображены животные, каждое из которых, на первый взгляд, выглядит совершенно одинаково. Однако среди них скрыта одна зебра, которая отличается от остальных небольшим, но заметным при пристальном взгляде, нюансом.

Также стало известно, что у людей орлиное зрение, если они смогут найти одно-единственное отличие на картинке с рыбами. Новая визуальная головоломка поможет людям проверить свою наблюдательность.