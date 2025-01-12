Майстер зробив татуювання, яке залишає людей із "головним болем": у чому його секрет (фото)

На татуюванні зображено слово "Пустота", але під час тривалого перегляду воно починає плутати зір, створюючи враження руху. Цей унікальний візуальний ефект викликав масу емоцій у користувачів соцмереж.

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Багато експертів зазначають, що оптичні ілюзії — це не тільки джерело веселощів, а й спосіб поліпшити когнітивні здібності. Регулярні завдання для розуму, як-от головоломки, допомагають зрозуміти, як мозок і очі працюють разом, стимулюючи аналітичне мислення і здатність розв'язувати проблеми. Нещодавно в одному популярному розділі форуму Reddit з'явилося зображення незвичайного татуювання, яке миттєво привернуло увагу користувачів.

На світлині зображено зображення на руці, проте з підписом: "Статичне татуювання з ефектом тряски".

На татуюванні видно слово "Порожнеча", але що довше на нього дивишся, то сильніше воно збиває з пантелику, створюючи ілюзію руху. Цей незвичайний ефект викликав бурю емоцій серед користувачів.

На татуюванні видно слово "Пустота" Фото: Reddit

Публікація, що набрала майже 200 000 лайків і понад 5 000 коментарів, викликала суперечливі почуття в аудиторії. Татуювання стало не тільки предметом захоплення, а й дискусій. Одні користувачі відчувають повагу до майстерності художника, інші зізнаються, що дивитися на нього складно.

"Я люблю і ненавиджу це одночасно", "Це блискучий дизайн, але дивитися на нього — справжнє випробування. Художник знає свою справу", "Так, цікаво, як це виглядає під кутом. Зараз від цього в мене просто головні болі", — пишуть люди.

Татуювання викликає відчуття "тряски" завдяки особливій техніці майстра. Для створення такого ефекту татуювальник варіює товщину і глибину ліній, що надає малюнку що вібрує, нестійкого вигляду. Це досягається завдяки точній роботі та вмінню контролювати "рівень тремтіння".

Багато оптичних головоломок допомагають запобігти різним захворюванням. Пропонуємо вам спробувати свої сили в інших завданнях, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?

Раніше Фокус писав, що нова візуальна головоломка із зображеннями зебр ставить користувачів соцмереж у глухий кут. На зображенні зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них прихована одна зебра, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним при пильному погляді, нюансом.

Також стало відомо, що у людей орлиний зір, якщо вони зможуть знайти одну-єдину відмінність на картинці з рибами. Нова візуальна головоломка допоможе людям перевірити свою спостережливість.