Дом в Британии, включенный в список памятников архитектуры, шокировал гротескной особенностью (фото)

В старинном доме XV века установлена ванна довольно странной формы. Она разительно контрастирует с обстановкой основной части коттеджа.

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Самый обычный на вид коттедж в городе Конви в Северном Уэльсе, выставленный на продажу за 875 000 фунтов стерлингов, предлагает своему новому владельцу шокирующий сюрприз в интерьере. Об этом пишет Luxury Property News.

Дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами был построен в 1441 году. Он является памятником архитектуры II категории, считаясь одним из двух средневековых зданий в пределах городской черты. Внутри каждая комната украшена оригинальными деталями, а интерьер выдержан в стиле XV века.

Однако в главной ванной комнате установлена ванна в форме гигантской туфли на высоком каблуке, а раковина для умывания напоминает кофейную чашку.

И это действительно разительный контраст с остальной частью дома. При входе на потолке сохранилась оригинальная деревянная балка, а белоснежные стены и пол контрастируют с темной исторической мебелью, например, троном во главе стола, достойным короля. В центре гостиной находится камин в деревенском стиле, а центральным элементом интерьера выступает королевский сундук для хранения вещей в золотом и черном цвете, а также резная скамья ручной работы.

Окна эпохи Возрождения спроектированы таким образом, чтобы пропускать естественный свет. Другая гостиная оформлена современнее, в ней уже есть электрический камин. Спальни выглядят совершенно нетронутыми с исторической точки зрения: темная деревянная кровать с балдахином, каменные стены и оригинальные камины, витражные окна, балки и двери с интенсивным узором. Также имеется небольшой кабинет, две простые ванные комнаты, подвал, чердачное помещение и пространство рядом с гостиной, которое идеально подходит для приема гостей.

Хотя в доме есть и другие сомнительные особенности. В одной из спален, к примеру, есть подиум, напоминающий церковный, с которого открывается вид на кровать.

Другая ванная комната, хотя и выглядит посредственной, не вписывается в остальную часть дома, предлагая черный, отражающий дизайн и раковину непонятной формы.

А кухня — элегантная, современная и красочная, с яркими встроенными шкафами синего, красного и желтого цветов.

Как отмечает риэлтор, дом подойдет тем, кто ищет исторически значимую недвижимость с ноткой гламура.

Напомним, в Соединенных Штатах двое строителей получили 15 000 долларов на материалы для ремонта ванной, однако владелец отказался платить за выполненную работу. В ответ на это ремонтники молотками разнесли только что отремонтированную новенькую ванную комнату.

Также Фокус писал, что крошечную квартиру под лестницей площадью всего 5 квадратных метров с кроватью и унитазом посреди комнаты, сдали в аренду в Шанхае мгновенно.