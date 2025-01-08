Будинок у Британії, занесений до списку пам'яток архітектури, шокував гротескною особливістю (фото)

У старовинному будинку XV століття встановлено ванну досить дивної форми. Вона разюче контрастує з обстановкою основної частини котеджу.

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Звичайнісінький на вигляд котедж у місті Конві в Північному Уельсі, виставлений на продаж за 875 000 фунтів стерлінгів, пропонує своєму новому власнику шокуючий сюрприз в інтер'єрі. Про це пише Luxury Property News.

Будинок із чотирма спальнями і трьома ванними кімнатами був побудований 1441 року. Він є пам'яткою архітектури II категорії, вважаючись однією з двох середньовічних будівель у кордонах міської межі. Усередині кожна кімната прикрашена оригінальними деталями, а інтер'єр витриманий у стилі XV століття.

Однак у головній ванній кімнаті встановлено ванну у формі гігантської туфлі на високих підборах, а раковина для вмивання нагадує кавову чашку.

І це справді разючий контраст із рештою будинку. При вході на стелі збереглася оригінальна дерев'яна балка, а білосніжні стіни й підлога контрастують з темними історичними меблями, наприклад, троном на чолі столу, гідним короля. У центрі вітальні розміщений комин у сільському стилі, а центральним елементом інтер'єру виступає королівська скриня для зберігання речей золотого і чорного кольору, а також різьблена лава ручної роботи.

Вікна епохи Відродження спроектовані таким чином, щоб пропускати природне світло. Інша вітальня оформлена сучасніше, у ній уже є електричний комин. Спальні виглядають абсолютно недоторканими з історичного погляду: темне дерев'яне ліжко з балдахіном, кам'яні стіни й оригінальні каміни, вітражні вікна, балки та двері з інтенсивним візерунком. Також є невеликий кабінет, дві прості ванні кімнати, підвал, горищне приміщення і простір поруч із вітальнею, який ідеально підходить для прийому гостей.

Хоча в будинку є й інші сумнівні особливості. В одній зі спалень, наприклад, є подіум, що нагадує церковний, з якого відкривається вид на ліжко.

Інша, чорна ванна кімната, пропонує раковину незрозумілої форми.

А кухня — елегантна, сучасна і барвиста, з яскравими вбудованими шафами синього, червоного і жовтого кольорів.

Як зазначає рієлтор, будинок підійде тим, хто шукає історично значущу нерухомість з ноткою гламуру.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах двоє будівельників отримали 15 000 доларів на матеріали для ремонту ванної, однак власник відмовився платити за виконану роботу. У відповідь на це ремонтники молотками рознесли щойно відремонтовану новеньку ванну кімнату.

Також Фокус писав, що крихітну квартиру під сходами площею всього 5 квадратних метрів з ліжком і унітазом посеред кімнати, здали в оренду в Шанхаї миттєво.