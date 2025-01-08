"Сэкономит время и деньги": эксперт рассказала, какие топ-5 вещей не стоит покупать в 2025 (видео)

Пользователи в соцсетях поддержать мнение блогера относительно лишних расходов. Одни расширяли список, указывая косметику и одежду, в то же время другие указывали, что имеют огромное количество непрочитанных книг.

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Приоритетность покупок в течение 2025 года является одним из ключевых факторов, чтобы сэкономить значительную сумму средств от лишних и непредсказуемых расходов. Об этом рассказывает известная финансовая блогер и эксперт по личным финансам, известная как abbytalksmoney в соцсетях, сообщает британское издание Mirror.

Ролик девушки в Instagram получил значительный охват и стал довольно популярным в сети — набрав более 70 тыс. просмотров и несколько тысяч лайков.

Эксперт говорит, что раньше "не составляла список неизрасходованных вещей", но теперь решила пересмотреть свои "запасы", которые накопились с прошлого года. Женщина говорит, что ее дом выглядел таким захламленным, что она решила внести изменения.

"Это идеальное напоминание перестать тратить на вещи, которые мне не нужны, и, как видите, мне точно больше не нужно, пока я не использую то, что уже имею", — признается женщина.

Она рекомендует не покупать следующие вещи:

ручки для письма;

туалетные принадлежности;

свитера;

комнатные растения;

поздравительные открытки.

Женщина признается, что больше не будет покупать свечей, найдя в своем доме кучу лишь половину использованных свечей. Она также не советует тратить деньги на поздравительные открытки, если это не для близкого члена семьи.

Также эксперт нашла кучу неиспользованных ручек, большое количество средств по уходу и 11 свитеров. Поэтому Эбби советует использовать все вещи, пока вы не износите или не используете их полностью.

Мнение финансового эксперта отметили пользователи в сети. Люди указывали, что пересмотрев свои вещи дома, решили тоже ограничить себя в покупке лишних товаров и услуг.

Один пользователь написал, что точно не видеть смысла покупать комнатные растения, потому что есть еще что ухаживать. Такое мнение поддержало много авторов, которые тоже высказали свои идеи, что не будут покупать в 2025 году.

"Книги. Их так много, и трудно устоять не купить новости. Я вернулся к чтению в 2024, и поэтому у меня еще лежит с половину непрочитанных, которые купил в прошлом году", — говорит один человек.

Его мнение разделяет другая комментаторка, которая говорит, что точно решила не тратить на комнатные растения, одежду и книги. Еще один автор добавил, что особенно сэкономит на средствах для ухода, ведь их слишком много, и "гигантскую кучу одежды, где я и половины не сносил вообще".

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