Супруги выиграли в лотерею 350 млн и разумно инвестируют в себя: как они живут сейчас (фото)

Пройдя сквозь финансовые трудности и выиграв большой куш, семья Нилдов решила сохранить средства на свою пенсию. Они признаются, что выигрыш совсем их не изменил, а скорее помог укрепить их брак.

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Британская пара Аманда и Грэм Нилд работали рабочими на ковровой фабрике, когда однажды выиграли джекпот лотереи на сумму 6,6 млн фунтов (более 350 млн грн). Но пара решила не транжирить деньги, а мудро ими распорядиться, пишет издание Mirror.

Журналисты указывают, что семья Нилдов играла каждую неделю в National Lottery с момента ее старта в 1994 году. В течение почти двадцати лет они покупали один билет каждую неделю и надеялись когда-то выиграть. Однако ситуация с финансами в семье начала постепенно ухудшаться — супругам пришлось продать свои вещи на распродаже, чтобы переехать к родителям Аманды, чтобы ухаживать за ними.

Аманда и Грэм Нилды выиграли в лотерею (фото: Mirror)

Однажды тиража они посмотрели на выигрышные номера и поняли — они сорвали джекпот. Сначала не поверили, однако потом оказалось, что это правда. После победы муж решился после многих лет встреч с Амандой сделать ей предложение во время вручения чека, и она согласилась.

Впоследствии Грэм и Аманда, у которых 5 детей от предыдущих браков и уже 18 внуков, признаются, что сразу решили бросить работу на ковровой фабрике и прожить всю жизнь на выигранные средства. Когда у женщины только было желание выиграть в лотерею, то она мечтала накупить дорогого жилья, автомобилей и украшений, однако после выигрыша такое желание исчезло.

"Раньше я говорила Грему, что поеду прямо в Париж на шопинг, или указывала на автомобили и дома, которые куплю на следующий день, если выиграю. Но потом, когда мы выиграли, я просто не хотела этих вещей. Это странно", — говорит женщина.

Несмотря на желание купить дорогое имущество, пара вложила средства в покупку бунгало с приусадебным участком в 2014 году, чтобы больше проводить времени с родителями Аманды, пока они были живы. Сейчас Нилды используют его для отдыха в удобное для себя время.

СМИ пишет, что пара также устроила несколько поездок в Европу, навестили друзей в Австралии, приобрели садовый инвентарь и купили внедорожник Nissan Pathfinder. Однако на большее семья не тратит средств и строго контролирует свои расходы.

"Я и Грэм не тратим тысячи на дизайнерскую одежду. Если мне нравится джемпер и он стоит 30 фунтов, я его куплю. Но я бы не стал, если бы это было 300 фунтов", — откровенно говорит Аманда Нилд, добавляя, что ей с мужем лучше потратить средства на внуков и купить им что-то ценное.

Женщина признается, что если после них с мужем останутся деньги, то они планируют остальное состояние отдать среди своей огромной семьи для их будущего.

Напомним, Фокус писал, как мужчина выиграл полмиллиона долларов на вечеринке. Дэвид Смутц выиграл в лотерею по дороге на вечеринку друга и стал популярнее самого именинника. Он рассказал, что планирует потратить выигрыш на покупку новой машины и путешествия с женой.

Также мы рассказывали, что мужчина выиграл $33 млн, но не сможет потратить деньги. 11 ноября Антонио забрал свой приз, который называют одним из крупнейших джекпотов в истории розыгрыша.