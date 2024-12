Мужчина выиграл $33 млн, но не сможет потратить деньги: что произошло (фото)

11 ноября Антонио забрал свой приз, который называют одним из самых больших джекпотов в истории розыгрыша.

73-летний Антонио Лопеса Сикейри из Бразилии выиграл в лотерею 33 миллиона долларов, но уже не сможет потратить эти деньги. Дело в том, что мужчина прежде всего хотел полечить зубы, но во время стоматологической процедуры что-то пошло не так. Об этом пишет издание Need To Know.

В начале декабря Антонио находился в клинике, где ему устанавливали имплантат, когда ему внезапно стало плохо. Когда врачи "скорой" прибыли на место происшествия, пациент лежал на спине — его сердце не билось более чем полчаса. Реанимационные мероприятия результата не дали.

Причина смерти еще не установлена, но известно, что покойный страдал гипертонией и диабетом. Сейчас правоохранители расследуют, не было ли это умышленным убийством.

Сикейра — отец четверых детей, он был скотоводом. 9 ноября бразилец выиграл 33 млн долларов США в крупнейшей лотерее в стране — Mega Sena. Через два дня, 11 ноября, он забрал свой приз, который называют одним из крупнейших джекпотов в истории розыгрыша.

Источник, близкий к семье счастливчика, сообщил, что он хотел купить дом после того, как полечит зубы: "Он еще думал над тем, что делать с этими деньгами. Не было времени наслаждаться этим".

Сейчас в стоматологической клинике проводят расследование, в частности следователи допрашивают дантиста, который его лечил.

Начальник полиции Эдисон Пик сообщил местным журналистам: "Если это была внезапная болезнь, то клиника не виновата. Нужно дождаться вскрытия и отчета, чтобы прояснить, что на самом деле произошло в тот день".

