Чоловік виграв $33 млн, але не зможе витратити гроші: що сталося (фото)

73-річний Антоніо Лопеса Сікейри з Бразилії виграв у лотерею 33 мільйони доларів, але уже не зможе витратити ці гроші. Річ у тім, що чоловік першим ділом хотів полікувати зуби, але під час стоматологічної процедури щось пішло не так. Про це пише видання Need To Know.

На початку грудня Антоніо перебував у клініці, де йому встановлювали імплантат, коли йому раптово стало зле. Коли лікарі "швидкої" прибули на місце події, пацієнт лежав на спині — його серце не билось більш ніж пів години. Реанімаційні заходи результату не дали.

Причину смерті ще не встановлено, але відомо, що покійний страждав на гіпертонію та діабет. Зараз правоохоронці розслідують, чи не було це умисним вбивством.

Сікейра — батько чотирьох дітей, він був скотарем. 9 листопада бразилець виграв 33 млн доларів США у найбільшій лотереї в країні — Mega Sena. Через два дні, 11 листопада, він забрав свій приз, який називають одним з найбільших джекпотів в історії розіграшу.

Джерело, близьке до сім'ї щасливчика, повідомило, що він хотів купити будинок після того, як полікує зуби: "Він ще думав над тим, що робити з цими грошима. Не було часу насолоджуватися цим".

Зараз у стоматологічній клініці проводять розслідування, зокрема слідчі допитують дантиста, який його лікував.

Начальник поліції Едісон Пік повідомив місцевим журналістам: "Якщо це була раптова хвороба, то клініка не винна. Потрібно дочекатися розтину і звіту, щоб прояснити, що насправді сталося того дня".

