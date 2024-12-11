"Усі захотіли бути моїми друзями": чоловік виграв пів мільйона доларів на вечірці (фото)

Девід Смутц виграв у лотерею дорогою на вечірку друга і став популярнішим за самого іменинника. Він розповів, що планує витратити виграш на купівлю нової машини та подорожі з дружиною.

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Несподівана удача посміхнулася жителю Сідар-Рапідс, Айова (США). Девід Смутц, зупинившись дорогою на день народження друга, купив лотерейний скретч-білет Mega Bucks і став володарем головного призу в $500 000. Про це пише UPI.

Як розповів сам чоловік представникам лотереї Айови, він і його дружина вирушили на вечірку, коли заїхали в аптеку. Поки дружина вела машину, Смутц вирішив перевірити квиток на пасажирському сидінні.

"Я стер захисний екран і раптом сказав: "О, Боже". Моя дружина подивилася на мене і сказала: "Це не може бути правдою!" А я відповів, що це все насправді", — поділився Девід своїми емоціями.

Виграш миттєво став головною темою свята Фото: Iowa lottery

Виграш миттєво став головною темою свята.

"На вечірці я виявився популярнішим за самого іменинника. Я виграв $500 000, і всі раптом захотіли бути моїми друзями", — з посмішкою зазначив Смутц.

Переможець розповів, що збирається витратити гроші на купівлю нової машини й подорожі з дружиною.

"Тепер, можливо, ми будемо подорожувати набагато частіше", — додав він.

Видання зазначає, що ця несподівана перемога ще раз доводить, що удача може знайти кожного, навіть під час звичайної поїздки на день народження.

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