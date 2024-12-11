"Все захотели быть моими друзьями": мужчина выиграл полмиллиона долларов на вечеринке (фото)

Дэвид Смутц выиграл в лотерею по пути на вечеринку друга и стал популярнее самого именинника. Он рассказал, что планирует потратить выигрыш на покупку новой машины и путешествия с женой.

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Неожиданная удача улыбнулась жителю Сидар-Рапидс, Айова (США). Дэвид Смутц, остановившись по пути на день рождения друга, купил лотерейный скретч-билет Mega Bucks и стал обладателем главного приза в $500 000. Об этом пишет UPI.

Как рассказал сам мужчина представителям лотереи Айовы, он и его жена отправились на вечеринку, когда заехали в аптеку. Пока жена вела машину, Смутц решил проверить билет на пассажирском сиденье.

"Я стер защитный экран и вдруг сказал: "О, Боже". Моя жена посмотрела на меня и сказала: "Это не может быть правдой!" А я ответил, что это все на самом деле", — поделился Дэвид своими эмоциями.

Выигрыш мгновенно стал главной темой праздника Фото: Iowa lottery

Выигрыш мгновенно стал главной темой праздника.

"На вечеринке я оказался популярнее самого именинника. Я выиграл $500 000, и все вдруг захотели быть моими друзьями", — с улыбкой отметил Смутц.

Победитель рассказал, что собирается потратить деньги на покупку новой машины и путешествия с женой.

"Теперь, возможно, мы будем путешествовать гораздо чаще", — добавил он.

Издание отмечает, что эта неожиданная победа еще раз доказывает, что удача может найти каждого, даже во время обычной поездки на день рождения.

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