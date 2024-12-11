Подружжя виграло в лотерею 350 млн та розумно інвестує в себе: як вони живуть зараз (фото)

Пройшовши скрізь фінансові труднощі та вигравши великий куш, сім'я Нілдів вирішила зберегти кошти на свою пенсію. Вони зізнаються, що виграш геть їх не змінив, а скоріше допоміг зміцнити їхній шлюб.

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Британська пара Аманда та Ґрем Нілд працювали робітниками на килимовій фабриці, коли одного разу виграли джекпот лотереї на суму 6,6 млн фунтів (понад 350 млн грн). Та пара вирішила не розтринькувати гроші, а мудро ними розпорядитися, пише видання Mirror.

Журналісти вказують, що сім'я Нілдів грала кожного тижня в National Lottery з моменту її старту 1994 року. Протягом майже двадцяти років вони купували один квиток щотижня і сподівалися колись виграти. Однак ситуація з фінансами в сім'ї почала поступово погіршуватися — подружжю довелося продати свої речі на розпродажі, аби переїхати до батьків Аманди, аби доглядати за ними.

Аманда та Грем Нілди виграли в лотерею (фото: Mirror)

Одного тиражу вони глянули на виграшні номери та зрозуміли — вони зірвали джекпот. Спочатку не повірили, однак потім виявилося, що це правда. Після перемоги чоловік наважився після багатьох років зустрічань з Амандою зробити їй пропозицію під час вручення чеку, і вона погодилася.

Згодом Грем і Аманда, у яких 5 дітей від попередніх шлюбів і вже 18 онуків, зізнаються, що відразу вирішили покинути роботу на килимовій фабриці та прожити все життя на виграші кошти. Коли у жінки лише було бажання виграти в лотерею, то вона мріяла накупити дорогого житла, автівок і прикрас, однак після виграшу таке бажання зникло.

"Раніше я казала Ґрему, що поїду прямо до Парижа на шопінг, або вказувала на автомобілі та будинки, які куплю наступного дня, якщо виграю. Але потім, коли ми виграли, я просто не хотіла цих речей. Це дивно", — каже жінка.

Попри бажання купити дороге майно, пара вклала кошти в купівлю бунгало з присадибною ділянкою у 2014 році, аби більше проводити часу з батьками Аманди, поки вони були живі. Наразі Нілди використовують її для відпочинку у зручний для себе час.

ЗМІ пише, що пара також влаштувала кілька поїздок до Європи, відвідали друзів в Австралії, придбали садовий реманент і купили позашляховик Nissan Pathfinder. Однак на більше сім'я не витрачає коштів і строго контролює свої витрати.

"Я та Грем не витрачаємо тисячі на дизайнерський одяг. Якщо мені подобається джемпер і він коштує 30 фунтів, я його куплю. Але я б не став, якби це було 300 фунтів", — відверто каже Аманда Нілд, додаючи, що їй з чоловіком краще витратити кошти на онуків і купити їм щось цінне.

Жінка зізнається, що якщо після них з чоловіком залишаться гроші, то вони планують решту статків віддати серед своєї величезної родини для їхнього майбутнього.

Нагадаємо, Фокус писав, як чоловік виграв пів мільйона доларів на вечірці. Девід Смутц виграв у лотерею дорогою на вечірку друга і став популярнішим за самого іменинника. Він розповів, що планує витратити виграш на купівлю нової машини та подорожі з дружиною.

Також ми розповідали, що чоловік виграв $33 млн, але не зможе витратити гроші. 11 листопада Антоніо забрав свій приз, який називають одним з найбільших джекпотів в історії розіграшу.