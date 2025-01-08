"Зекономить час і гроші": експертка розповіла, які топ-5 речей не варто купувати в 2025 (відео)

Користувачі в соцмережах підтримати думку блогерки щодо зайвих витрат. Одні розширювали список, вказуючи косметику й одяг, водночас другі вказували, що мають величезну кількість непрочитаних книжок.

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Пріоритетність покупок протягом 2025 року є однією з ключових факторів, аби зекономити значну суму коштів від зайвих та непередбачуваних витрат. Про це розповідає відома фінансова блогерка та експерта з особистих фінансів, відома як abbytalksmoney у соцмережах, повідомляє британське видання Mirror.

Ролик дівчини у Instagram отримав значне охоплення та став доволі популярним у мережі — набравши понад 70 тис. переглядів і кілька тисяч вподобайок.

Експертка каже, що раніше "не складала список невитрачених речей", але тепер вирішила переглянути свої "запаси", які накопичилися з минулого року. Жінка каже, що її будинок виглядав таким захаращеним, що вона вирішила внести зміни.

"Це ідеальне нагадування перестати витрачати на речі, які мені не потрібні, і, як бачите, мені точно більше не потрібно, доки я не використаю те, що вже маю", — зізнається жінка.

Вона рекомендує не купувати наступні речі:

ручки для письма;

туалетні приналежності;

светри;

кімнатні рослини;

вітальні листівки.

Жінка зізнається, що більше не купуватиме свічок, знайшовши у своєму домі купу лише половину використаних свічок. Вона також не радить витрачати гроші на вітальні листівки, якщо це не для близького члена родини.

Також експертка знайшла купу невикористаних ручок, велику кількість засобів за доглядом та 11 светрів. Тому Еббі радить використовувати всі речі, допоки ви не зносите чи використає їх повністю.

Думку фінансової експертки відзначили користувачі в мережі. Люди вказували, що переглянувши свої речі вдома, вирішили теж обмежити себе в купівлі зайвих товарів і послуг.

Один користувач написав, що точно не бачити сенсу купувати кімнатні рослини, бо є ще що доглядати. Таку думку підтримало багато дописувачів, які теж висловили свої ідеї, шо не будуть купувати у 2025 році.

"Книжки. Їх так багато, і важко встояти не купити новини. Я повернувся до читання у 2024, і тому в мене ще лежить з половину непрочитаних, які купив минулоріч", — каже один чоловік.

Його думку поділяє інша коментаторка, яка каже, що точно вирішила не витрачати на кімнатні рослини, одяг і книги. Ще один дописувач додав, що особливо зекономить на засобах для догляду, адже їх надто багато, та "гігантську купу одягу, де я й половини не зносив взагалі".

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