100-летняя женщина раскрыла секреты долголетия: пять советов для долгой жизни

ДжоКлетт Уилсон начала искать работу после того, как поняла, что ей не нравится на пенсии. Она стала самой старой работницей Home Depot в США, а еще работает кассиршей.

Related video

В свои 100 лет американка ДжоКлета Уилсон все еще работает и сама добирается до работы — это лишь новый карьерный путь для бывшей танцовщицы и владелицы бизнеса. О своей жизни и секретах долголетия ДжоКлетт рассказала TODAY.

Она является старейшей работницей Home Depot в США и работает кассиршей в магазине в Луисвилле, штат Кентукки. Уилсон, которая работает два утра в неделю, с 6 до 10, искала эту работу, чтобы быть среди других людей и общаться с клиентами.

"Я трижды выходила на пенсию — по 10 лет на пенсии каждый раз, и это не то, о чем говорят. Я так устала от себя", — поделилась Уилсон. "Мне пришлось выйти из дома и вернуться на работу, чтобы увидеть, что происходит в обществе. Мне очень весело".

Большинство клиентов, наверное, даже не догадываются, что бойкой, энергичной женщине за кассой 100 лет. Она отпраздновала свой юбилей в октябре прошлого года большой вечеринкой у себя дома с двумя пианистами и 80 гостями.

Уилсон живет сама в своем доме, ездит на машине на работу и за покупками, а также готовит себе еду. Она нанимает людей, чтобы убирать в доме и работать во дворе. "Я могла бы это делать, но не хочу. В таком возрасте я еще и немного поумнела", — объяснила она, смеясь.

Уилсон до сих пор танцует и говорит, что чувствует себя на десятки лет моложе своего возраста. "Я чувствую себя, как 39-летняя, которая должна перейти в 40 лет. Это такой шаг", — говорит ДжоКлета о своем 100-летнем юбилее.

Она пережила рак груди, имеет эмфизему и хроническое обструктивное заболевание легких, а также кардиостимулятор, "но все остальное работает", — говорит она, отмечая, что чувствует себя и двигается прекрасно.

Советы для долгой жизни от ДжоКлетт Уилсон

ДжоКлетт дала пять основных советов для длительной жизни:

продолжайте двигаться;

Уилсон — бывшая профессиональная танцовщица, поэтому движение было неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Она начала заниматься танцами еще в детстве и работала в средней школе, в конце концов присоединилась к танцорам Джун Тейлор и исполняла ритм-чечетку.

Позже она 37 лет владела Академией танца в Луисвилле, где учила других танцевать. Хорошая осанка является приоритетом, поэтому раз в неделю она стоит, прислонившись спиной к стене, чтобы проверить, как она себя чувствует, и исправить любую сутулость.

Уилсон называет движение "очень важным" для долголетия, и она все еще танцует в 100 лет.

будьте готовы изменить свой рацион, чтобы оставаться здоровыми;

Две разные проблемы со здоровьем побудили Уилсон изменить свой рацион. Когда у нее диагностировали рак, медсестра-онколог сказала ей, что "рак питается сахаром", и порекомендовала избегать его. "Я ответила: "Я могу с этим справиться", — вспоминает Уилсон.

ДжоКлета прекратила есть бекон и сыр несколько лет назад, когда у неё обнаружили очень высокий уровень холестерина. После работы с диетологом она сосредоточилась на употреблении нежирного белка, такого как курица, рыба и стейк, и избегает белой муки.

"Я хорошо питаюсь. Я не часто хожу в рестораны. Я готовлю сама и получаю от этого удовольствие", — говорит она.

имейте удовольствие, которого можно с нетерпением ждать;

Уилсон не чурается сладостей. "У меня всегда есть шоколадный торт в морозилке", — говорит она. "Я беру кусочек, но, возможно, раз в неделю".

Она также хранит мороженое в морозилке и время от времени съедает столовую ложку.

Когда ей дарят конфеты, их хватает на месяцы, потому что она разрезает кусочки пополам и съедает по половине в неделю.

Главное — время от времени баловать себя, но не переусердствовать, а это требует большой дисциплины, советует Уилсон.

оставайтесь креативными;

Кроме танцев, Уилсон любит петь, и в последние годы выступала на сцене. Она написала кулинарную книгу, рисует и имеет страницу в Instagram, посвященную своим работам.

не беспокоиться по пустякам.

Столетняя юбилярша считает, что "упрямство и решительность", а также здравый смысл помогли ей пережить трудные времена и прожить долгую жизнь.

Она также старается отпускать негативные чувства и оставаться оптимистичной — черта, которая связана с долголетием.

"Я всегда говорю: не переживайте по пустякам. Не волнуйтесь. Не позволяйте всему слить вас. Гнев забирает много сил и много хорошего из вашей жизни", — говорит она. "Гораздо легче думать позитивно, чем негативно. Это требует гораздо меньше усилий. И это то, что я стараюсь делать".

Напомним, 124-летняя китаянка раскрыла секрет своего долголетия.