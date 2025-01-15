Метеорит влетел в крыльцо мужчины: впервые в истории на видео попал звук падения небесного тела

Метеорит падал со скоростью около 200 км/ч. По словам экспертов, кусок астрономического объекта попал на Землю из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Related video

В Канаде метеорит упал во двор местного жителя в Маршфилде. Его падение со звуком зафиксировала камера наблюдения. Об этом пишет издание Radio Canada.

Удар пришелся в парапет крыльца. Как пишет медиа, по словам ученых, это первое в истории видео, которое передает звук падения небесного тела.

Так, местный житель — владелец дома в тот день отправился на прогулку, а когда вернулся, увидел, что возле его крыльца будто что-то взорвалось и разлетелось на дорожку и газон. Он проверил запись камеры и был шокирован, увидев мини-взрыв, который произошел именно на том месте, где он стоял несколькими минутами ранее.

Фрагменты небесного тела владелец дома передал специалистам. Анализ подтвердил, что образцы происходят из обычного хондрита, самого распространенного типа космического камня, который соприкасается с этой планетой. По словам экспертов, кусок астрономического объекта попал на Землю из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Обломки метеорита

Ученые говорят, что метеориты обычно попадают в атмосферу со скоростью около 60 000 км/ч, прежде чем замедлиться до конечной скорости, а камень, который врезался в крыльцо дома в Канаде, вероятно, двигался по меньшей мере 200 км/ч до момента удара.

Напомним, что ранее в сети выложили видео метеоритного кратера в Аризоне (США). Оно стало хитом в TikTok, набрав более 820 тысяч просмотров за день.