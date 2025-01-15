Метеорит влетів у ґанок чоловіка: вперше в історії на відео потрапив звук падіння небесного тіла

Метеорит падав зі швидкістю близько 200 км/год. За словами експертів, шматок астрономічного об'єкта потрапив на Землю із поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

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У Канаді метеорит впав на подвір'я місцевого жителя в Маршфілді. Його падіння зі звуком зафіксувала камера спостереження. Про це пише видання Radio Canada.

Удар прийшовся у парапет ґанку. Як пише медіа, за словами науковців, це перше в історії відео, яке передає звук падіння небесного тіла.

Так, місцевий житель — власник будинку того дня вирушив на прогулянку, а коли повернувся, побачив, що біля його ґанку ніби щось вибухнуло і розлетілося на доріжку і газон. Він перевірив запис камери і був шокований, побачивши міні-вибух, який стався саме на тому місці, де він стояв кількома хвилинами раніше.

Фрагменти небесного тіла власник будинку передав фахівцям. Аналіз підтвердив, що зразки походять зі звичайного хондриту, найпоширенішого типу космічного каменю, який стикається з цією планетою. За словами експертів, шматок астрономічного об'єкта потрапив на Землю із поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

Уламки метеорита

Науковці кажуть, що метеорити зазвичай потрапляють в атмосферу зі швидкістю близько 60 000 км/год, перш ніж сповільнитися до кінцевої швидкості, а камінь, який врізався в ґанок будинку в Канаді, ймовірно, рухався щонайменше 200 км/год до моменту удару.

Нагадаємо, що раніше в мережі виклали відео метеоритного кратера в Аризоні (США). Воно стало хітом у TikTok, набравши понад 820 тисяч переглядів за день.