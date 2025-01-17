7-летняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой инструктор: подробности (фото)

Самьюкта начала заниматься тхэквондо, когда ей было всего три года, и с тех пор получила все пояса — от белого до черного.

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В Индии 7-летняя Самьюкта Нараянан вдохновляет сверстников в Мадурае, поощряя их заниматься спортом. Недавно она стала самым молодым в мире инструктором по тхэквондо. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Девочка пошла по стопам своих родителей Шрути и Нараянана, которые руководят Академией тхэквондо в Мадурае. Она не только перенимает их страсть родителей к преподаванию, но и их любовь к установлению рекордов.

Ее мама Шрути была первой женщиной, которая установила рекорд по количеству полных контактных ударов локтями за одну минуту, используя альтернативные локти, а текущая коллекция рекордов Нараянана включает наибольшее количество бетонных блоков, разбитых за 30 секунд, и наибольшее количество мраморных плит, разбитых одним ударом.

В 2020 году пара также установила совместный рекорд по количеству ударов в боевых искусствах, выполненных парой за одну минуту — 154.

Сколько Самьюкта себя помнит, она мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

"Мои отец и мать — мое самое большое вдохновение. Раньше я восхищалась их сертификатами Книги рекордов Гиннесса, которые висели на стенах в нашем доме. Моей целью было также получить титул Книги рекордов Гиннеса.

Самьюкта начала заниматься тхэквондо, когда ей было всего три года, и с тех пор Нараянан является ее тренером. В течение этих лет девочка получила все пояса от белого до черного.

Сейчас девочка обучает других детей.

"Я горжусь тем, что выступаю инструктором перед детьми моего возраста. Иногда я учусь у них", — поделилась рекордсменка.

Самьюкта хочет получить больше рекордов и увеличить свою коллекцию медалей национального чемпионата по тхэквондо. Она также надеется представлять Индию на Олимпийских играх и стать полицейским.

Напомним, что ранее сообщалось, что братья собрали самую большую в мире коллекцию карточек покемонов и попали в Книгу рекордов Гиннеса. Коллекция карточек с покемонами, которая насчитывает более 48 тысяч различных изображений.