7-річна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як наймолодша інструкторка: подробиці (фото)

Сам’юкта почала займатися тхеквондо, коли їй було всього три роки, і відтоді здобула всі пояси — від білого до чорного.

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В Індії 7-річна Сам’юкта Нараянан надихає однолітків у Мадураї, заохочуючи їх займатися спортом. Нещодавно вона стала наймолодшою у світі інструкторкою з тхеквондо. Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Дівчинка пішла по стопах своїх батьків Шруті та Нараянана, які керують Академією тхеквондо в Мадураї. Вона не тільки переймаєїхню пристрасть батьків до викладання, але й їхню любов до встановлення рекордів.

Її мама Шруті була першою жінкою, яка встановила рекорд за кількістю повних контактних ударів ліктями за одну хвилину, використовуючи альтернативні лікті, а поточна колекція рекордів Нараянана включає найбільшу кількість бетонних блоків, розбитих за 30 секунд, і найбільшу кількість мармурових плит, розбитих одним ударом.

У 2020 році пара також встановила спільний рекорд за кількістю ударів у бойових мистецтвах, виконаних парою за одну хвилину — 154.

Скільки Сам’юкта себе пам’ятає, вона мріяла потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

"Мої батько й мати — моє найбільше натхнення. Раніше я захоплювалася їхніми сертифікатами Книги рекордів Гіннесса, які висіли на стінах у нашому домі. Моєю ціллю було також отримати титул Книги рекордів Гіннеса.

Сам’юкта почала займатися тхеквондо, коли їй було всього три роки, і відтоді Нараянан є її тренером. Протягом цих років дівчинка здобула всі пояси від білого до чорного.

Зараз дівчинка навчає інших дітей.

"Я пишаюся тим, що виступаю інструкторкою перед дітьми мого віку. Іноді я вчуся у них", — поділилася рекордсменка.

Сам’юкта хоче здобути більше рекордів і збільшити свою колекцію медалей національного чемпіонату з тхеквондо. Вона також сподівається представляти Індію на Олімпійських іграх і стати поліцейським.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що брати зібрали найбільшу в світі колекцію карток покемонів і потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Колекція карток з покемонами, яка налічує понад 48 тисяч різних зображень.