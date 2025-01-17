В Италии нашли самый большой спа-комплекс, которому 2 тысячи лет (фото)

Жилье принадлежало члену элиты Помпеи, использовалось как сцена для владельца для подтверждения своего социального статуса, возможно, даже для выдвижения кандидатов на выборах.

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Во время раскопок в древнем римском городе Помпеи в Италии, который был разрушен в результате извержения вулкана Везувий 1 первом веке нашей эры. Ее построили две тысячи лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Находка представляет собой термальные ванны и огромный бассейн.

Комплекс был соединен с изысканным банкетным залом, украшенным фресками с изображениями персонажей, вдохновленных Троянской войной. Эксперты пришли к выводу, что это жилье, которое, как полагают, принадлежало члену элиты Помпеи, использовалось как сцена для владельца для подтверждения своего социального статуса, возможно, даже для выдвижения кандидатов на выборах.

Спа-комплекс рассчитан на 30 человек, которые могли пользоваться между тремя бассейнами: кальдариумом (горячим), тепидарием (теплым) и фригидариумом (холодным). По словам экспертов, холодная комната, в которой был внутренний дворик, была особенно впечатляющей. Также есть холодная камера, которая содержала двор с портиком.

Считается, что бани давали гостям возможность отдохнуть после пышных пиров.

"Все было функциональным для постановки "шоу", в центре которого был сам владелец", — говорят ученые.

Банкетный зал известен как черная комната из-за цвета его стен, который, вероятно, был предназначен для маскировки копоти от горящих масляных ламп. Стены украшены произведениями искусства с изображением мифических греческих персонажей, в том числе изображение Елены Троянской, которая впервые встречает Париса, принца Трои.

Комната также выходит во внутренний двор с длинной лестницей, ведущей на первый этаж помещения. На арках лестницы есть рисунок углем двух пар гладиаторов и того, что, по словам археологов, похоже на "огромный стилизованный фаллос".

Город Помпеи был разрушен в результате извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года нашей эры, по уточненным данным — 24 октября 79 года. Теперь это музей под открытым небом, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что на острове Крит археологи раскопали священные ворота Арханесского дворца. Исследуя древний дворец, археологи обнаружили священные ворота, которые являются особым элементом архитектуры времен минойской цивилизации.