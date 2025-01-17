В Італії знайшли найбільший спа-комплекс, якому 2 тисячі років (фото)

Житло належало члену еліти Помпеї, використовувалося як сцена для власника для підтвердження свого соціального статусу, можливо, навіть для висунення кандидатів на виборах.

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Під час розкопок у стародавньому римському місті Помпеї в Італії, яке було зруйноване внаслідок виверження вулкана Везувій 1 першому столітті нашої ери. Її побудували дві тисячі років тому. Про це повідомляє The Guardian.

Знахідка являє собою термальні ванни та величезний басейн.

Комплекс був з’єднаний із вишуканим бенкетним залом, прикрашеним фресками із зображеннями персонажів, натхненних Троянської війною. Експерти дійшли висновку, що це житло, яке, як вважають, належало члену еліти Помпеї, використовувалося як сцена для власника для підтвердження свого соціального статусу, можливо, навіть для висунення кандидатів на виборах.

Спа-комплекс розрахований на 30 осіб, які могли користуватися між трьома басейнами: кальдаріумом (гарячим), тепідарієм (теплим) та фрігідаріумом (холодним). За словами експертів, холодна кімната, в якій був внутрішній дворик, була особливо вражаючою. Також є холодна камера, яка містила подвір’я з портиком.

Вважається, що лазні давали гостям можливість відпочити після пишних бенкетів.

"Все було функціональним для постановки "шоу", в центрі якого був сам власник", — кажуть науковці.

Банкетний зал відомий як чорна кімната через колір його стін, який, ймовірно, був призначений для маскування кіптяви від палаючих масляних ламп. Стіни прикрашені витворами мистецтва із зображенням міфічних грецьких персонажів, у тому числі зображення Олени Троянської, яка вперше зустрічає Паріса, принца Трої.

Кімната також виходить у внутрішній двір з довгими сходами, що ведуть на перший поверх помешкання. На арках сходів є малюнок вугіллям двох пар гладіаторів і того, що, за словами археологів, схоже на "величезний стилізований фалос".

Місто Помпеї було зруйноване внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року нашої ери, за уточненими даними — 24 жовтня 79 року. Тепер це музей під відкритим небом, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що на острові Крит археологи розкопали священні ворота Арханеського палацу. Досліджуючи стародавній палац, археологи виявили священні ворота, які є особливим елементом архітектури часів мінойської цивілізації.