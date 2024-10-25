На острові Крит археологи розкопали священні ворота Арханеського палацу (фото)

Досліджуючи стародавній палац, археологи виявили священні ворота, які є особливим елементом архітектури часів мінойської цивілізації. Ця знахідка є частиною довготривалого дослідження, початого ще у 1960-х роках.

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Під час нещодавніх розкопок мінойського палацу у древньому місті Арханес на Криті археологи виявили священні ворота. Мінойське місто Арханес, розташоване приблизно за 15 км на південь від Кносського палацу, побудоване близько 1900 року до н. е. і визнане одним із найдавніших центрів європейської цивілізації, пише Arkeonews.

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Дослідження проводяться з метою зібрати воєдино план цього триповерхового палацу, який, поряд з Кносським, відігравав вирішальну роль у мінойській культурі. Цього сезону біля головного входу до палацу вчені виявили унікальну особливість мінойської архітектури — портик-святилище, або священні ворота.

В одному з внутрішніх дворів дослідники розкопали ділянку площею 96 квадратних метрів Фото: Greek Ministry of Culture

В одному з внутрішніх дворів дослідники розкопали ділянку площею 96 квадратних метрів, щоб прояснити архітектурні елементи комплексу. Виявилося, що вівтарі та кам'яні руки при вході утворюють священні ворота. Ці жертовники були виявлені під час попередніх розкопок, один із них був довгим і вузьким, а інший мав ступінчасту конструкцію.

На цьому знахідки не закінчилися. Археологи також виявили пірамідальну основу, яка доповнює раніше знайдені основи для подвійних сокир з попередніх розкопок. Це нове відкриття може натякати на наявність третьої основи, хоча вона збереглася лише частково. Ці розкопки продовжують фундаментальну роботу археолога Джанніса Сакелларакіса 1960-х років, розкриваючи структуру та призначення палацу.

Святилища при входах були поширеним явищем у мінойській культурі, а інші знахідки вказують на шанування місцевих божеств. Яскравим прикладом є культ Ейлейтії Профіраї, критської богині, яка, як вважалося, захищала пороги, що символізували перехід між сакральним і повсякденним світом.

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Нові відкриття в Арханесі пропонують глибше розуміння духовних практик та архітектурних традицій мінойської цивілізації, збагачуючи наше розуміння цієї стародавньої культури.

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