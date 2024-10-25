На острове Крит археологи раскопали священные ворота Арханесского дворца (фото)

Исследуя древний дворец, археологи обнаружили священные ворота, которые являются особым элементом архитектуры времен минойской цивилизации. Эта находка является частью длительного исследования, начатого еще в 1960-х годах.

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Во время недавних раскопок минойского дворца в древнем городе Арханес на Крите археологи обнаружили священные ворота. Минойский город Арханес, расположенный примерно в 15 км к югу от Кносского дворца, построен около 1900 года до н. э. и признан одним из древнейших центров европейской цивилизации, пишет Arkeonews.

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Исследования проводятся с целью собрать воедино план этого трехэтажного дворца, который, наряду с Кносским, играл решающую роль в минойской культуре. В этом сезоне у главного входа во дворец ученые обнаружили уникальную особенность минойской архитектуры — портик-святилище, или священные ворота.

В одном из внутренних дворов исследователи раскопали участок площадью 96 квадратных метров Фото: Greek Ministry of Culture

В одном из внутренних дворов исследователи раскопали участок площадью 96 квадратных метров, чтобы прояснить архитектурные элементы комплекса. Оказалось, что алтари и каменные руки при входе образуют священные ворота. Эти жертвенники были обнаружены во время предыдущих раскопок, один из них был длинным и узким, а другой имел ступенчатую конструкцию.

На этом находки не закончились. Археологи также обнаружили пирамидальную основу, которая дополняет ранее найденные основы для двойных топоров из предыдущих раскопок. Это новое открытие может намекать на наличие третьего основания, хотя оно сохранилось лишь частично. Эти раскопки продолжают фундаментальную работу археолога Джанниса Сакелларакиса 1960-х годов, раскрывая структуру и назначение дворца.

Святилища при входах были распространенным явлением в минойской культуре, а другие находки указывают на почитание местных божеств. Ярким примером является культ Эйлейтии Профираи, критской богини, которая, как считалось, защищала пороги, символизирующие переход между сакральным и повседневным миром.

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Новые открытия в Арханесе предлагают более глубокое понимание духовных практик и архитектурных традиций минойской цивилизации, обогащая наше понимание этой древней культуры.

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