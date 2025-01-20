Мужчина сменил успешную работу на карьеру диджея-исполнителя: стал звездой соцсетей (фото, видео)

Комментаторы в сети давно наслышаны о звезде улиц Лондона DJ AG. Многие из них выражают поддержку мужчине в его стремлении заниматься тем, что он любит больше всего.

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История 39-летнего Эшли Гордона, известного также как DJ AG, интересна тем фактом, что успешный в сфере продаж лондонец решил сменить высокооплачиваемую работу на настоящую страсть — музыку. Загоревшись этой идеей, мужчина стал очень популярным среди жителей столицы Британии и в соцсетях, сообщает британский таблоид Mirror.

Певец Крейг Дэвид заглянул заглянул "на огонек" к DJ AG (видео: djagonline/TikTok)

Сейчас DJ AJ является популярным блогером в TikTok — он имеет более 530 тыс. подписчиков и миллионы лайков с его роликов. Мужчина приглашает всех прохожих спеть любой сэмпл на свой вкус. Однако в начале его деятельности, по словам господина Гордона, приходилось пережить массу неприятных моментов в жизни.

"В меня швыряли яйцами, обливали водой, бросались с кулаками, поэтому сначала было тяжело. Но я думаю, что это потому, что люди не понимали, что я делаю. Они думали, что я шучу. Но я довольно бесстрашный, и во многом это связано с прежней работой в отделе продаж и жизнью в микрорайоне Тоттенхэм, где всегда бывает туго", — рассказывает тиктокер.

Когда в 2022 году мужчина решил заниматься музыкой, то именно дети героя истории предложили отцу снимать ролики в TikTok. Он сначала говорил своим чадам, что это — "приложение для детей", но после уговоров решил попробовать.

"Однажды я просто попробовал снять ролик и понял, что в TikTok есть люди моего возраста. А остальное — это уже история", — вспоминает DJ AJ.

Он говорит, что сначала совмещал работу и съемки роликов, однако со временем понял — заработки от соцсетей уже такие, что он может спокойно прокормить семью и заниматься любимым делом, которое действительно дает ему мотивацию.

"Я думал, что могу только жить как все. Но однажды я понял, что старею, и времени на любимые дела остается немного. Поэтому вместо того, чтобы жить с сожалением, я подумал — а почему бы просто не попробовать что-то, что меня зажигает? Если это не удастся, то смогу вернуться к работе", — сказал мужчина, вспоминая свой опыт первых съемок.

Один из вирусных роликов DJ AG из центра Лондона (видео: djagonline/TikTok)

Однако ролики господина Гордона "выстрелили" — мужчину с набором диджейских вертушек начали все чаще видеть в центре Лондона. Также в его роликах начали появляться мегазвезды британской эстрады и кино — певец Крейг Дэвид, актер Идрис Эльба и многие другие.

Известные селебритиз советовали диджею "просто продолжать" делать то, что он любит. Однако несмотря на многотысячные просмотры и поддержку в соцсетях, господин Гордон говорит, что имеет проблемы с полицией. В 2023 году ему выписали штраф за нарушение общественного порядка, и теперь он не может появляться в некоторых районах столицы, но его это не останавливает.

"Я иду, куда хочу, поэтому всегда есть риск нарваться на неприятности. Есть проблемы с такими вещами, как разрешения, а я не верю в разрешения и никогда в жизни не буду платить ни за разрешение, ни за то, чтобы выходить и дарить людям радость. Если я иду вперед, то иду вперед", — рассказывает мужчина.

Сейчас в планах исполнителя интегрировать свою задумку на Ямайке и Африке. Кроме того, его поклонниками являются подписчики из Бразилии, которые активно его приглашают в гости, чтобы он провел в Рио или где-то еще такие же "крутые рейвы".

"Мы должны развивать эту платформу, демонстрируя таланты других людей, но не забывать показывать их всех там, где это возможно. Поэтому я выступаю за то, чтобы улучшать этот позитив и самореализацию людей", — признается господин Гордон.

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