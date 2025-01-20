Чоловік змінив успішну роботу на кар'єру діджея-виконавця: став зіркою соцмереж (фото, відео)

Коментатори в мережі давно начуті про зірку вулиць Лондона DJ AG. Багато з них висловлюють підтримку чоловіку в його прагненні займатися тим, що він любить найбільше.

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Історія 39-річного Ешлі Гордона, відомого також як DJ AG, цікава тим фактом, що успішний у сфері продажів лондонець вирішив змінити високооплачувану роботу на справжню пристрасть — музику. Загорівшись цією ідеєю, чоловік став дуже популярним серед мешканців столиці Британії та в соцмережах, повідомляє британський таблоїд Mirror.

Співак Крейг Девід заглянув заглянув "на вогник" до DJ AG (відео: djagonline/TikTok)

Наразі DJ AJ є популярним блогером у TikTok — він має понад 530 тис. підписників та мільйони вподобайок з його роликів. Чоловік запрошує всіх перехожих заспівати будь-який семпл на свій смак. Проте на початку його діяльності, за словами пана Гордона, доводилося пережити масу неприємних моментів у житті.

"У мене жбурляли яйцями, обливали водою, кидалися з кулаками, тому спочатку було важко. Але я думаю, що це тому, що люди не розуміли, що я роблю. Вони думали, що я жартую. Та я досить безстрашний, і багато в чому це пов’язано з колишньою роботою в відділі продажів і життям в мікрорайоні Тоттенгем, де завжди буває непереливки", — розповідає тіктокер.

Коли у 2022 році чоловік вирішив займатися музикою, то саме діти героя історії запропонували батьку знімати ролики в TikTok. Він спочатку говорив малечі, що це — "додаток для дітей", але після вмовлять вирішив спробувати.

"Одного разу я просто спробував зняти ролик і зрозумів, що в TikTok є люди мого віку. А решта — це вже історія", — згадує DJ AJ.

Він каже, що спочатку суміщав роботу та зйомки роликів, однак з часом второпав — заробітки від соцмереж уже такі, що він може спокійно прогодувати сім'ю та займатися улюбленою справою, яка справді дає йому мотивацію.

"Я думав, що можу лише жити як всі. Та одного разу я зрозумів, що старію, і часу на улюблені справи лишається небагато. Тому замість того, щоб жити з жалем, я подумав — а чому б просто не спробувати щось, що мене запалює? Якщо це не вдасться, то зможу повернутися до роботи", — сказав чоловік, згадуючи свій досвід перших зйомок.

Один з вірусних роликів DJ AG з центру Лондона (відео: djagonline/TikTok)

Однак ролики пана Гордона "вистрілили" — чоловіка з набором діджейських вертушок почали все частіше бачити в центрі Лондона. Також у його роликах почали з'являтися мегазірки британської естради та кіно — співак Крейг Девід, актор Ідріс Ельба та багато інших.

Відомі селебритіз радили діджею "просто продовжувати" робити те, що він любить. Однак попри багатотисячні перегляди та підтримку в соцмережах, пан Гордон каже, що має проблем з поліцією. У 2023 році йому виписали штраф за порушення громадського порядку, і тепер він не може з'являтися у деяких районах столиці, але його це не зупиняє.

"Я йду, куди хочу, тому завжди є ризик нарватися на неприємності. Є проблеми з такими речами, як дозволи, а я не вірю в дозволи та ніколи в житті не буду платити ані за дозвіл, ані за те, щоб виходити та дарувати людям радість. Якщо я йду вперед, то йду вперед", — розповідає чоловік.

Наразі у планах виконавця інтегрувати свою задумку на Ямайці та Африці. Крім того, його прихильниками є підписники з Бразилії, які активно його запрошують в гості, аби він провів у Ріо чи де інде такі ж "круті рейви".

"Ми повинні розвивати цю платформу, демонструючи таланти інших людей, але не забувати показувати їх всіх там, де це можливо. Тому я виступаю за те, аби покращувати цей позитив та самореалізацію людей", — зізнається пан Гордон.

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