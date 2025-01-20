Проще включить батарею: эксперт рассказал о вреде лайфхаков по "дешевому обогреву"

Эксперт Конор Малкаги указывает, что нынешние тренды в соцсетях на "дешевый" обогрев скрывают в себе ряд проблем. Поэтому проще всего прибегнуть к проверенным и надежным методам.

Related video

Эксперт по Quote Devil Конор Малкаги считает, что многие тренды на "дешевый обогрев" имеют куда более опасные последствия, о которых многие не задумываются. Они могут обойтись владельцу помещения значительно дороже, чем сэкономленные средства, сообщает издание Mirror.

Специалист указывает, что мода на тренды, которые разлетаются соцсетями, очень часто являются непроверенными, и могут вызвать сырость, появление излишней конденсации и порчу вещей.

"Всегда отдавайте предпочтение безопасности, когда дело доходит до вашего дома. Потому что если сомневаетесь, лучше проконсультируйтесь с профессионалами. Иначе можете оказаться в ситуации, когда желание сэкономить ударит по вашему карману дважды сильнее", — говорит специалист.

Из наиболее вирусных лайфхаков, эксперт советует избегать таких как самодельные приборы для обогрева, котел сделанный собственными руками и изменения системы отопления для экономии. Зато господин Малкаги предлагает четыре простых и надежных способа:

Уплотните ваши стены

По мнению специалиста, утепление стен будет лучшим и более дешевым вариантом, чем придумывать что-то вычурное. Нужно закрыть сквозняки вокруг окон и дверей, чтобы предотвратить выход тепла. Для дополнительной изоляции используйте перегородки для предотвращения сквозняка в нижней части дверей.

Утеплите окна

Задумайтесь о приобретении так называемых "термоштор". Они будут немножко дороже привычных, но будут держать тепло не хуже утепленной стены. На крайний случай — оберните окно защитной пленкой.

Установите термостат

Современные термостаты позволяют регулировать температуру в вашем доме. Вы таким образом сэкономите кучу денег благодаря равномерному распределению тепла в вашем доме.

Побольше солнечного света

Господин Малкаги говорит, что самым примитивным, но чрезвычайно надежным является прогрев помещения с помощью обычного света нашей звезды. Достаточно, чтобы он проникал на соответствующую площадь, и после того, его можно удерживать в комнате или квартире в течение длительного промежутка времени.

Ранее Фокус писал о 4 способах быстро согреться, если в доме холодно. Чтобы быстро согреться, если дом отапливается недостаточно, нужно правильно одеться, больше двигаться и обеспечить эффективный обогрев в тех местах, где вы проводите больше всего времени.

Впоследствии стало известно, как можно согреться без долгов. Сколько стоит отопление и реально ли экономить на этих платежах. Сейчас в многоквартирных домах жители имеют индивидуальные счетчики тепла, а в частных домах есть возможность заменить дорогой газ менее затратным твердым топливом.