Простіше ввімкнути батарею: експерт розповів про шкоду лайфхаків щодо "дешевого обігріву"

Експерт Конор Малкагі вказує, що нинішні тренди в соцмережах на "дешевий" обігрів приховують в собі низку проблем. Тому найпростіше вдатися до перевірених та надійних методів.

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Експерт з Quote Devil Конор Малкагі вважає, що багато трендів на "дешевий обігрів" мають куди небезпечніші наслідки, про які багато хто не задумується. Вони можуть обійтися власнику помешкання значно дорожче, ніж зекономлені кошти, повідомляє видання Mirror.

Фахівець вказує, що мода на тренди, які розлітаються соцмережами, дуже часто є неперевіреними, і можуть викликати вогкість, появу зайвої конденсації та псування речей.

"Завжди надавайте перевагу безпеці, коли справа доходить до вашого помешкання. Бо якщо сумніваєтеся, краще проконсультуйтеся з професіоналами. Інакше можете опинитися в ситуації, коли бажання зекономити вдарить по вашій кишені двічі сильніше", — каже фахівець.

З найбільш вірусних лайфхаків, експерт радить уникати таких як саморобні прилади для обігріву, котел зроблений власними руками та зміни системи опалення для економії. Натомість пан Малкагі пропонує чотири прості та надійні способи:

Ущільніть ваші стіни

На думку фахівця, утеплення стін буде кращим і дешевшим варіантом, анід придумувати щось вигадливе. Потрібно закрити протяги навколо вікон і дверей, щоб запобігти виходу тепла. Для додаткової ізоляції використовуйте перегородки для запобігання протягу в нижній частині дверей.

Утепліть вікна

Задумайтеся про придбання так званих "термоштор". Вони будуть трошки дорожче за звичні, але триматимуть тепло не гірше за утеплену стіну. На крайній випадок — огорніть вікно захисною плівкою.

Встановіть термостат

Сучасні термостати дозволяють регулювати температуру у вашому домі. Ви таким чином зекономите купу грошей завдяки рівномірному розподілу тепла у вашому помешканні.

Побільше сонячного світла

Пан Малкагі каже, що найпримітивнішим, але надзвичайно надійним є прогрівання помешкання за допомогою звичайного світла нашої зірки. Достатньо, аби воно проникало на відповідну площу, і після того, його можна утримувати в кімнаті чи квартирі протягом тривалого проміжку часу.

Раніше Фокус писав про 4 способи швидко зігрітися, якщо в будинку холодно. Щоб швидко зігрітися, якщо будинок опалюється недостатньо, потрібно правильно одягнутися, більше рухатися і забезпечити ефективний обігрів у тих місцях, де ви проводите найбільше часу.

Згодом стало відомо, як можна зігрітися без боргів. Скільки коштує опалення і чи реально економити на цих платежах. Зараз у багатоквартирних будинках мешканці мають індивідуальні лічильники тепла, а в приватних будинках є можливість замінити дорогий газ менш витратним твердим паливом.