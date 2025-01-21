Человек, который потерял все, зарабатывает почти $2000 благодаря одной надписи на табличке

Японец большую часть сознательной жизни жил с долгами. В конце концов, он не смог выплачивать ипотеку и стал бездомным, когда у его отца случился инсульт.

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43-летний мужчина, который живет в Японии, потерял жилье из-за увлечения азартными играми и долгов. Однако он не опустил руки и начал зарабатывать деньги, делая комплименты прохожим. На сегодня он посетил 31 префектуру и намерен побывать в 16 других регионов в ближайшее время. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Как правило, японец хвалит за сутки около 30 человек в день. За это ему платят 10 тысяч иен в день или 300 тысяч иен в месяц (81 тыс. грн). Кроме того, он получает подарки, в частности закуски, напитки, шоколад и благодарственные письма.

"Когда другие радуются, я тоже чувствую себя счастливым. Вот почему я продолжаю это делать в течение трех лет", — заявил бездомный.

Мужчина хвалит незнакомцев за деньги Фото: SCMP

Японец увлекся азартными играми еще в юности, поэтому большую часть сознательной жизни жил с долгами. В конце концов, он не смог выплачивать ипотеку и стал бездомным, когда у его отца случился инсульт.

В 2021 году мужчина ушел с работы, чтобы стать уличным артистом. К тому времени у него было всего 600 иен (около 160 грн) в кармане, а игровые долги составляли примерно шесть миллионов иен (1,6 млн грн). Три года спустя японец стал известен как "хвалящий дядюшка": он приходит на железнодорожные станции и людные улицы с картонной табличкой, где написано "Я страстно вас похвалю". За небольшие пожертвования "уличный артист" общается с людьми и говорит им приятные слова.

Напомним, ранее Фокус писал, что 80-летний Хайнц Б. из Дармштадта (Германия) живет как бездомный, хотя имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит изношенную одежду. Ежемесячно немец получает 3600 евро пенсии, однако почти все деньги откладывает, ведь его единственные расходы — это 5 евро на еду и интернет для ноутбука.

А вот 42-летний американский миллионер Мэтт Бусбис, владелец магазина спортивных товаров BuckFeather в Батон-Руж (штат Луизиана, США), никогда не чувствовал себя богаче, чем в тот день, когда получил один доллар от мальчика, который спутал его с нищим.