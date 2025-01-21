Чоловік, який втратив все, заробляє майже $2000 завдяки одному напису на табличці

Японець більшу частину свідомого життя жив із боргами. Зрештою, він не зміг виплачувати іпотеку і став бездомним, коли в його батька стався інсульт.

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43-річний чоловік, який живе у Японії, втратив житло через захоплення азартними іграми та борги. Однак він не опустив руки й почав заробляти гроші, роблячи компліменти перехожим. Станом на сьогодні він відвідав 31 префектуру і має намір завітати до інших 16 регіонів найближчим часом. Про це пише видання South China Morning Post.

Як правило, японець хвалить близько 30 людей на день. За це йому платять близько 10 тисяч єн на день або 300 тисяч єн на місяць (81 тис. грн). Окрім того, він отримує подарунки, зокрема закуски, напої, шоколад та листи подяки.

"Коли інші радіють, я теж почуваюся щасливим. Ось чому я продовжую це робити протягом трьох років", — заявив безпритульний.

Чоловік хвалить незнайомців за гроші Фото: SCMP

Японець захопився азартними іграми ще в юності, тому більшу частину свідомого життя жив із боргами. Зрештою, він не зміг виплачувати іпотеку і став бездомним, коли в його батька стався інсульт.

У 2021 році чоловік пішов із роботи, щоб стати вуличним артистом. На той час у нього було всього 600 єн (близько 160 грн) в кишені, а ігрові борги становили приблизно шість мільйонів єн (1,6 млн грн). Три роки по тому японець став відомим як "дядечко, що хвалить": він приходить на залізничні станції та людні вулиці з картонною табличкою, де написано "Я пристрасно вас похвалю". За невеликі пожертви "вуличний артист" спілкується з людьми й говорить їм приємні слова.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 80-річний Хайнц Б. з Дармштадта (Німеччина) живе як безхатько, хоча має мільйонні статки та елітну нерухомість. Чоловік харчується їжею, знайденою у смітті, та носить зношений одяг. Щомісяця німець отримує 3600 євро пенсії, однак майже всі гроші відкладає, адже його єдині витрати — це 5 євро на їжу та інтернет для ноутбука.

А от 42-річний американський мільйонер Метт Бусбіс, власник магазину спортивних товарів BuckFeather у Батон-Руж (штат Луїзіана, США), ніколи не почувався багатшим, аніж того дня, коли отримав один долар від хлопчика, який сплутав його з жебраком.