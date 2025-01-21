Более трех метров: житель села нашел на берегу "инопланетного монстра" (фото)

Местные жители сразу же выдвинули множество теорий относительно происхождения существа. Одни считают, что это какое-то мифическое создание, другие предполагают, что на снимке изображен инопланетянин.

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В мангровом лесу на побережье Сиамского залива (Таиланд) один из жителей деревни, Пинидж Бансуван, обнаружил в 50 метрах от берега останки "инопланетного монстра". Сначала мужчина подумал, что это краб, но потом понял, что ошибался. Об этом пишет издание The Thaiger.

"Я ставил ловушку на крабов, когда увидел разлагающееся существо. У него были длинные острые зубы. Испугался и сразу убежал! Никогда не видел ничего подобного!" — рассказал очевидец.

"Монстр" напугал жителей Таиланда Фото: KhaoSod

Позже житель села успокоился, вернулся к останкам и сфотографировал их, чтобы показать знатокам. Местные жители сразу же выдвинули множество теорий относительно происхождения существа. Одни считают, что это какое-то мифическое создание, другие предполагают, что на снимке изображен инопланетянин.

В конце концов, на место происшествия прибыли сотрудники департамента морских ресурсов и выяснили, что мужчина обнаружил на берегу останки малой косатки.

"Найти их вблизи берега — большая удача. Это молодая особь длиной около 3,5 метра, но взрослые экземпляры могут достигать шести метров в длину. К сожалению, мы не смогли установить пол животного", — объясняет биолог Раттанапорн Факфиан.

Специалист также предположил, что косатка оказалась в мангровом лесу из-за недавних сильных ветров и приливов, в результате которых была затоплена часть береговой линии.

Специалисты установили, что это косатка Фото: KhaoSod

Напомним, ранее Фокус писал, что 43-летний Якуб Вагнер, известный по сериалу "Fish Warrior" на канале National Geographic, поймал в озере гигантского 2,64-метрового сома. Тем самым рыбак побил национальный чешский рекорд, опередив предыдущий показатель на три сантиметра. Подводный "монстр, которого не видел мир", плавал в водохранилище Вранов вблизи австрийской границы.

Также мы писали о таинственном существе с длинным туловищем оранжевого цвета, которое вынесло на берег океана в шотландском Кейссе. Во время прогулки его нашел 36-летний местный житель Грег Дженкинсон и его сын Тайлер.