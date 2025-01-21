Понад три метри: житель села знайшов на березі "інопланетного монстра" (фото)

Місцеві жителі одразу ж висунули безліч теорій щодо походження істоти. Одні вважають, що це якесь міфічне створіння, інші припускають, що на знімку зображений інопланетянин.

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У мангровому лісі на узбережжі Сіамської затоки (Таїланд) один з жителів села, Пінідж Бансуван, виявив за 50 метрів від берега рештки "інопланетного монстра". Спочатку чоловік подумав, що це краб, але потім зрозумів, що припустився помилки. Про це пише видання The Thaiger.

"Я ставив пастку на крабів, коли побачив істоту, що розкладалася. У неї були довгі гострі зуби. Злякався і відразу втік! Ніколи не бачив нічого подібного!" — розповів очевидець.

"Монстр" налякав жителів Таїланду Фото: KhaoSod

Пізніше селянин заспокоївся, повернувся до решток і сфотографував їх, щоб показати знавцям. Місцеві жителі одразу ж висунули безліч теорій щодо походження істоти. Одні вважають, що це якесь міфічне створіння, інші припускають, що на знімку зображений інопланетянин.

Зрештою, на місце події прибули співробітники департаменту морських ресурсів і з'ясували, що чоловік виявив на березі рештки малої косатки.

"Знайти їх поблизу берега — велика удача. Це молода особина завдовжки близько 3,5 метра, але дорослі екземпляри можуть досягати шести метрів у довжину. На жаль, ми не змогли встановити стать тварини", — пояснює біолог Раттанапорн Факфіан.

Фахівець також припустив, що косатка опинилася у мангровому лісі через нещодавні сильні вітри й припливи, внаслідок яких була затоплена частина берегової лінії.

Фахівці встановили, що це косатка Фото: KhaoSod

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 43-річний Якуб Вагнер, відомий за серіалом "Fish Warrior" на каналі National Geographic, спіймав в озері гігантського 2,64-метрового сома. Тим самим рибалка побив національний чеський рекорд, випередивши попередній показник на три сантиметри. Підводний "монстр, якого не бачив світ", плавав у водосховищі Вранов поблизу австрійського кордону.

Також ми писали про таємничу істоту з довгим тулубом помаранчевого кольору, яку винесло на берег океану в шотландському Кейссі. Під час прогулянки її знайшов 36-річний місцевий житель Грег Дженкінсон і його син Тайлер.