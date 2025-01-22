Все коту под хвост: миллионеры узнали, что их замок стоит на гнилом фундаменте (фото)

Новые владельцы начали реставрацию исторического памятника с четырьмя залами для приемов и видом на озеро Лонг еще в 2023 году, но только в процессе осознали, насколько близким к упадку было их жилье.

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Американские супруги, Дэвид и Челом Левитты, потратили 1,25 миллиона фунтов стерлингов на покупку замка. Когда же пара узнала, что он стоит на гнилом фундаменте, то долго не могла отойти от шока и разочарования. Об этом пишет издание Daily Record.

Левитты переехали из Юты (США) в графство Аргайл (Великобритания), приобретя там 175-летний замок Нокдерри. Новые владельцы начали реставрацию исторического памятника с четырьмя залами для приемов и видом на озеро Лонг еще в 2023 году, но только в процессе осознали, насколько близким к упадку было их жилье.

Холл в замке Нокдерри Фото: Instagram

"Одна вещь, которая поражает меня в январе 2025 года: если оглянуться и сравнить, то все выглядит так, будто мы откатились назад в прогрессе. Разве что за исключением чердака, потому что ремонт там уже завершен, и мы можем пойти туда, чтобы полюбоваться, как однажды будет выглядеть остальная часть замка. Если честно, и понятия не имел, насколько он близок к полному разрушению. Было бы хорошо, если бы он простоял еще пять лет", — рассказывает Дэвид.

Местный совет одобрил планы супругов по проведению реставрационных работ Фото: Instagram Местный совет одобрил планы супругов по проведению реставрационных работ Фото: Instagram

Местный совет одобрил планы супругов по проведению реставрационных работ на территории замка в январе прошлого года. Теперь новые хозяева стремятся вернуть зданию его былую славу, сохранив оригинальные элементы, в частности фронтоны, башни, каменные балюстрады, старинные камины и витражи.

Левиты документируют все этапы ремонта в Instagram, где за ними следит миллионная аудитория.

Кстати, ранее этот замок принадлежал предпринимательнице Мариан Ван Овервеле, которая обанкротилась в 2000 году и после изнурительной 22-летней судебной тяжбы окончательно потеряла право собственности в 2022-м.

Напомним, ранее Фокус писал о 76-летнем лорде Грегориусе, который возвел пятиэтажный замок Olt Stoutenburght Castle на заднем дворе своего земельного участка в крошечной деревне Блесдейке на севере Нидерландов. Чтобы реализовать эту невероятную идею, возникшую еще в 1990 году, мужчина потратил 34 года своей жизни.

Кроме того, Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста, что в Великобритании, будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.